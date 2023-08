A Mosonszentmiklós Sport­egyesület idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, amelyet nemrégiben egy egész napos rendezvénnyel tettek emlékezetessé a jelenlegi és a régi sportbarátok számára.Az eseményt az utánpótlás szereplése nyitotta meg egy minitorna keretében, majd utána minden korosztályát felvonultatta az egyesület. A nap egyik fénypontja az elmúlt évek MESE-válogatottja és a Ferencváros öregfiúkcsapatának mérkőzése volt. Zárásként a Keglovich László Megyei Kupában a hazai csapat a Lébény SE ellen 4–3-ra győzött.

Kővári András az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága képviseletében gratulált az egyesületnek az elmúlt 100 évhez. Az igazgatóság nevében egy emlékplakettet adott át az egyesület elnökének.

Bedő Csaba, Mosonszentmiklós polgármestere az egyének közösségteremtő erejét emelte ki beszédében. Samodai Imre, a MESE elnöke ünnepi beszédében röviden vázolta az egyesület történetét, kiemelve a sikeres időszakokat, bajnokcsapatokat. Köszönetet mondott az elődöknek, akik részt vettek az alapításban, akik tevékenyen közreműködtek abban, hogy az alapítás századik évfordulóját meg lehet ünnepelni. Ezenkívül reményét fejezte ki, hogy az újabb száz évben sikeres lesz az egyesület. Mind a sportsikerek, mind pedig a közösségépítés terén.

Frank László a labdarúgó-, valamint a tekeszakosztálynak is tagja volt. Így emlékezett a hajdani időkre: „MESE száz. Hogy ez számomra mit jelent? Sok barátot, ismerőst. Rengeteg régi emlék jött elő az elmúlt hetekben, hónapokban, hol a foci, hol pedig a teke kapcsán. Éppen harminc éve még labdarúgóként részese lehettem, mikor a bajnoki cím után sikeresen megvívott osztályozómérkőzéseken feljutott a csapat a megyei első osztályba. Remek társakkal csodás éveket játszhattam ott! Akkor még nem gondoltam, hogy valamikor a MESE színei­ben ezt tudom még fokozni. De sosem látni előre. Hat éve immár a tekeszakosztályban ténykedem szakosztályvezetőként és játékos-edzőként. NB III-as bajnoki címet szereztünk, rá egy évre újoncként az NB II-es bajnokságot is megnyertük, de nem vállaltuk a feljebb lépést. Akkor szintén azt gondoltam, részemről ez a csúcs az egyesület színeiben. Szerencsére mégsem így lett. A MESE századik évfordulóján, idén sikerült feltenni a koronát a szereplésünkre. Ismét a miénk az NB II-es bajnoki cím, de most az összefogásnak köszönhetően már NB I-es csapata lesz szeretett falunknak. Mindent megteszünk, hogy az egyesületet és a településünket méltó módon képviseljük. Szeretném megköszönni egyesületünk vezetőségének és többi tagjának, hogy meglepetésként a jubileum alkalmából megtiszteltek személyre szóló ajándékukkal. Nagyon meghatódtam, és örülök, hogy ennek a remek közösségnek a tagja lehetek.”