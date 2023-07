– Megfogott, milyen lehet a Kop varázslatos hangulata, amit a szurkolók teremtenek a mérkőzések alatt. Szerencsére azóta magam is többször megtapasztalhattam. Valóban lenyűgöző. Amikor a stadionban több mint ötvenezer torokból felhangzik a csapat himnusza, a You’ll Never Walk Alone, minden alkalommal libabőrös leszek.