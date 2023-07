Az ifjúsági C IV 500 méteren fantasztikus rajtot vett a Szarka Krisztián, Nagy Zakariás (Graboplast VSE), Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász alkotta magyar négyes, féltávnál is már egy hajó volt az előnyük a spanyolokkal szemben. Az egység senki által nem zavartatva tudta le a második 250 méter is, senki nem volt a látóterükben. Fantasztikus győzelem volt, ami a tizedik magyar arany volt a vb-n.Nagy

Nagy Zakariásék öröme a célba érkezés után. Fotó: kajakkenusport.hu

Az U23-asok C IV 500 méteres versenyén kitartott a táv elején kialakított előnye a Koczkás Dávid, Rumi Gergő (Graboplast VSE), Molnár Csanád, Besenyei Ádám alkotta magyar négyesnek. A kenusok 250 méternél magabiztosan vezettek a lengyelek és a spanyolok előtt. A táv második felében a lengyelek próbáltak tapadni, de az utolsó 50–100 méteren a mieink még meg tudtak újulni és begyűjtötték a 17. magyar aranyat is.

Rumi Gergőék nem engedték ki a kezükből a győzelmet. Fotó: kajakkenusport.hu

"Mikor először összetérdeltünk, nem volt túl jó. De ahogy teltek a napok, egyre jobbak lettünk, titokban reméltük az érmet" - mondta Rumi Gergő a szövetség honlapjának nyilatkozva.

Az U23-as korosztályban a kajakosoknál Erdélyi Tamás (Graboplast VSE) és Nemes Réka egysége indult mix váltó K I 5000 méteren. A rajtot követően hamar kialakult az élboly, Erdélyi Tamás erősen kezdett, azonban a futószakasz előtt nem sokkal megelőzte dán vetélytársa, így második helyen váltott a magyar egység. Nemes Réka hamar ledolgozta a hátrányt és már a kör első felében visszaszerezte a vezető pozíciót. Az első körhöz hasonlóan, a dán fiú ismét meg tudta előzni Tamást, így Réka újra második helyen vehette át a stafétát. Ő azonban kivárt és egy indítást követően az élre tört, majd sikerült megtartania pozícióját, így a mix váltó a dobogó legfelső fokára állhatott fel.

Vasárnap 14.10-től Erdélyi Tamás a K I 5000 m döntőjében teheti teljessé a győri aranykollekciót.