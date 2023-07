Előfordulhatott volna az a helyzet, hogy mindhárman rajthoz állnak a magyar bajnoki futamon, de erre most nem került sor, hiszen Hernádi Lászlónak érvényes horvát licence van. Ezúttal a neves versenyzőnek a lányaira kellett koncentrálnia.

A Hernádi testvéreknek (a felvételen édesapjukkal) komoly terveik vannak az autósporttal kapcsolatban is.

A Magyar Szlalom Bajnokság negyedik futamán két autóval álltak rajthoz a lányok. Hernádi Ildikó a Mitsubishi Lancer Evo 8-cal, Kitti a Mitsubishi Colttal indult. Több mint 80 autós adta le a nevezését, látni lehetett: ismét nagyon erős mezőny gyűlt össze. Ildikóra nehéz feladat várt, mert hosszú idő után ült újra az összkerekes, bivalyerős Evo 8-ban, de már az edzésen ügyesen uralta a bonyolult technikát. Az első futamot Ildikó kezdte, ahol a harmadik időt autózta, másfél másodperccel volt lemaradva az első helyezettől. Ezután Kitti állt a rajtkockára, és a negyedik legjobb időt autózta az ügyes és gyors juniorok között. A második kört szintén Ildikó kezdte, sokat javított az idején, megtartotta a harmadik helyet. Kittinek, bár faragott idejéből, a negyedik helyezéssel kellett beérnie. A harmadik körben Ildikó a legjobb idejét autózta, és csak 1,7 másodpercet „kapott” az első helyezettől, de összesítésben 2 másodperccel kapott ki a leggyor­sabb hölgytől. Kitti végül a pontszerző 4. helyen végzett. Ildikó a kakucsringi versenyen 2-szer állhatott a dobogón. A felnőtt férfiak (PF2) között harmadikként, majd a női kategóriában szintén a harmadik helyen. Az abszolút versenyt a többszörös bajnok, Bognár Martin nyerte.

Ildikónak komoly tervei vannak a versenyzéssel kapcsolatban. Mind a két lány szeretne a bajnokság végén ismét a dobogóra állni. Ildikó külföldön is indult már a Mitsubishi Lancer Evo 8-cal futamokon. Szeretne még többet fejlődni, és ha eljön az idő, akkor hegyi futamokon is rajthoz állni. Jövőre külföldön, horvátországi szlalomversenyeken is szeretnének indulni. A bajnokság augusztus 19-én az M-Ringen folytatódik.