Papp Attila a szerepeiből összeállított fotómontázst és egy exkluzív italt kapott a társulattól.

Fotó: Rombai Peter

Papp Attila könnyeivel küszködve köszönte meg a meglepetést, és elmondta, hogy nem fog elszakadni a várostól, hiszen felnőtt életének egyharmadát itt töltötte, itt lett belőle színész, így amikor csak teheti, visszatér, és ha szükség lesz rá, akkor a Soproni Petőfi Színház rendelkezésére is áll majd.

A közönség hosszú percekig tartó, álló vastapssal búcsúzott el kedvencétől, többek szemében könnycseppek is megjelentek.

Az előadás után rendezett fogadáson Kiss József színházigazgató egy hasonlattal köszönte meg Papp Attila munkáját. Ahogy fogalmazott: amikor Molnár Ferenc fiatal író volt, de már nemzetközi sikereket ért el, akkor a nagynevű kortársai egy fogadást rendeztek a tiszteletére, ahol megköszönték neki, hogy a munkásságával rájuk is egy kis nemzetközi figyelmet irányított. Így most a soproni színház is köszöni, hogy Attila egy kis fővárosi figyelmet irányít a Petőfi Színházra, mivel ilyen tehetség esetében az alma mater szerepe megkerülhetetlen lesz.

Papp Attila a jövő évadban az Újszínházban kezdi meg a munkát, de szilveszterkor még visszatér Sopronba, mivel a tervek szerint a két ünnep között ismét látható lesz majd a Csókos asszony a Petőfi Színházban.