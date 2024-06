Folytatódhat a csornai tanuszoda építése, jelentette be közösségi oldalán Gyopáros Alpár, a város országgyűlési képviselője. A politikus tájékoztatása szerint az új közbeszerzési eljárás lezárult és a kormány döntött a szükséges forrás biztosításáról.

Elkészülhet a tanuszoda Csornán.

Épülhet a tanuszoda

A településen 2021-vben kezdték el építeni a tanuszodát a Toldi utcában. A kivitelező cég azonban nem teljesítette vállalásait, a területről is levonult, a beruházási ügynökség pedig 2022-ben szerződést bontott vele. A beruházás koordinálását az Építési és Közlekedési Minisztérium vette át és a szükséges jogi lépéseket is megtette.

Gyopáros Alpár bejelentését Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette a helyi termálfürdő átadásán. A tárcavezető úgy fogalmazott: "Ha nem is jövőre, de legkésőbb az azt követő évben egy újabb fontos esemény, a tanuszoda átadása is megtörténhet Csornán".

Gyopáros Alpár ugyanezen a rendezvényen jelezte, hogy már júniusban elkezdődhet az építkezés.