A Magyar Kupa-győzelem, majd a veretlenül megnyert olaszországi torna után a szlovákiai Szencen sem találtak legyőzőre a győri strandkézilabdázók.

Érdekesség, hogy három éve ugyanezen a tornán – még az ifjúsági kategóriában –, a nyugat-szlovákiai kisvárosban szerepelt először az együttes.

Kiss Dániel legénysége ezen a számára „sporttörténelmi” helyszínen is folytatta idei káprázatos menetelését. Az előcsatározásokon többnyire fölényes győzelmekkel, helyenként örömjátékkal jutottak túl a győri fiúk. Az elődöntőben gyakorlatilag a cseh válogatottal megegyező „oroszlánok” ellen már jóval nehezebb dolguk volt, de egy szoros és egy aranygóllal megnyert szett után bejutottak a fináléba. Ott a „Kárpátok Lovagjai” vártak a győri gárdára. A finálé is szoros volt, a második szettet a döntőben is aranygóllal nyerte a csapat, így a „bölcsőjükben” sem botlottak a győri strandkézisek, akik az olaszországi torna után a szenci viadalt is játszmaveszteség nélkül nyerték meg.

A trófea mellett ezúttal is volt különdíjasa a gárdának, a szenci torna gólkirálya Panák Máté lett.

Eredmények: Old Stars (szlovák)–Győri Strandkézilabda Club 0–2 (15–34, 14–40). Gsz.: Panák, Czirják 16–16, Mallinger, Pauer, Oldal 10–10, dr. Péter 6, Bitmann, Bohuniczky, Molnár G. 2–2.

Győri Strandkézilabda Club–BHC Langose (szlovák) 2–0 (20–12, 22–20). Gsz.: Molnár G., Oldal 12–12, Mallinger 8, Pauer, Bohuniczky 4–4, Bordács 2.

Középdöntő: Győri Strandkézilabda Club–Hot Ducks (szlovák) 2–0 (24–17, 28–22). Gsz.: dr. Péter 16, Panák 12, Bohuniczky, Oldal 8–8, Pauer 4, Bitmann, Bordács 2–2.

Negyeddöntő: Balon’s Gang (szlovák)–Győri Strandkézilabda Club 0–2 (10–32, 20–22). Gsz.: Bohuniczky, Czirják, Mallinger, Oldal, Pauer 8–8, Panák 6, dr. Péter 4, Molnár 2.

Elődöntő: Győri Strandkézilabda Club–Czech Lions (cseh) 2–0 (22–20, 22–21 – aranygóllal). Gsz.: Panák 12, Bohuniczky, Czirják, Füzy 6–6, Barabás 4, Molnár G. 3, Oldal 2.

Döntő: Karpatsky Ritery (szlovák)–Győri Strandkézilabda Club 0–2 (22–26, 18–19 – aranygóllal). Gsz.: Barabás 13, Panák 10, Füzy, Mallinger 8–8, Oldal 4, Bohuniczky 2.



