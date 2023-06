„Nehéz örökséget vettem át tavaly nyáron, hiszen egy nagyon jól szereplő Koroncót kaptam az elődömtől – mondja Jäkl Antal vezetőedző. – Ennek tudatában álltunk hozzá a munkához, a játékunkat a három gólerős csatárunk nagyban meghatározta. Adott volt, hogy a csapat védekezését stabilizáljuk úgy, hogy közben ne sérüljön a támadó szekció hatékonysága.”

Főleg ősszel brillírozott a csapat, sorban szállította a magabiztos győzelmeket. „A kezdeti nehézségek után tizenhárom győzelem mellett csak a lipóti döntetlen szakította meg a remek sorozatot. Nekem a kapott gólok száma, mindössze kilenc, volt a visszaigazolás, hogy jó úton járunk.”

Télen a koroncói pálya nyújtotta lehetőségek miatt nem sikerülhetett jól a felkészülés, később akadt olyan mérkőzés is, ahol edzés nélkül voltak kénytelenek kiállni. „Sajnos a tavaszi hadjáratunkat több fronton érte támadás – folytatja a vezetőedző. – Meghatározó játékosok estek ki: Varga Gábor Ausztriába távozott, illetve Domján Roland súlyos sérülés miatt hosszú ideig hiányzott. Emellett persze idény közben nálunk is jöttek a további sérülések és az eltiltások, de szerencsére minden nehézséget túlélt a csapat.”

A riválisok ellen az egész bajnokságban jól szerepelt a Koroncó, ennek is fontos szerepe volt abban, hogy végül toronymagasan, tizenegy pontos előnnyel nyerte meg a bajnokságot. Úgy, hogy a hajrára tulajdonképpen egy kicsit le is eresztett a csapat. „Kemény és izgalmas rajt várt ránk tavasszal, ám az erőnket mutatja, hogy több nehézség ellenére is a nagyszerű közösség hozta a rang- adókat s így tetemes előnyre tettünk szert. Húsz győzelemmel és egy döntetlennel álltunk, amikor a kapuvári vereség bekövetkezett. Ezután tapintható volt a feszültség a csapat háza táján, ám ezen is felülkerekedve magabiztos előnnyel, megérdemelten lettünk bajnokok. A keret minden egyes tagja büszke lehet a teljesítményére, plusz Venczel Zoltán a gólkirályi címet is megszerezte” – említi Jäkl Antal.

A Koroncó a bajnokságban szinte végig az ellenfelei fölé nőtt. Ebben nagy szerepe volt a játékfelfogásnak. „A magasan feltolt védekezés vagy nevezhetjük presszingnek, hatásos fegyver, amit többnyire jól is alkalmaztunk. Ehhez az agresszív, bátor hadrendhez nagyon jó fizikum kellett, ebben nagy segítséget kaptam Nagy Sándor kollégámtól, aki a csapatunk erőnlétéért felelt. Rajta kívül meg kell említenem a stábból Herold Szabolcsot, Kovács Áront, illetve Somogyi Csaba kapusedzőt is. A bajnokság legszínvonalasabb meccsét egyébként Mosonmagyaróváron játszottuk, ahol három-nullra sikerült nyerni a visszajátszókkal megtűzdelt fiatalok ellen.”

Jäkl Antal a héten elbúcsúzott a koroncói csapattól, hiszen a jövőben már csak Gyirmóton dolgozik. Immár az NB II-es csapat pályaedzőjeként.