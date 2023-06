Még éppen csak véget értek a 2022/23-as szezon küzdelmei klubunk vezetése azonban nem a pihenésre koncentrál, az már korábban eldőlt, hogy a következő, a 2023/24-es évadra teljes már a keret, azonban leendő vezetőedzővel közösen már megkezdődtek a tárgyalások a jövő csapatának kialakításáról. Ezen munka első lépéseként 2024 nyarától a norvég Kristine Breistöl költözik Győrbe.

„Nagyon mozgalmas időszak van mögöttünk, hiszen a szezon hajrájával párhuzamosan már folytak tárgyalások a jövő csapatának kialakításáról. Több tárgyalás jelenleg is folyamatban van, de örömmel jelentem be, hogy biztossá vált az, hogy Kristine Breistöl 2024 nyarától csatlakozik hozzánk. Hatalmas tapasztalattal bíró világklasszisról van szó, aki jövő nyáron zöld-fehérbe öltözik. Nem kellett egymásnak bemutatkoznunk, hiszen testközelből tapasztalhattuk meg játékát az Esbjerg elleni meccseinken. Örömmel írtuk alá a szerződést, kétéves kontraktus köti majd őt Győrbe” – nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Nagy örömmel csatlakozom Győrbe jövő nyártól. Az ETO ellen rengetegszer játszottam pályafutásom során, és többnyire ők örülhettek ezeken a meccseken. Örülök, hogy jövő nyártól zöld-fehérben játszhatok majd és 2024-től majd közösen küzdhetünk meg a sikerekért.

Szerencsésnek érzem magam, hogy pályafutásom során Európa legjobb klubjaiban játszhattam, mindig nagy ambíciókkal és remek csapattársakkal. Győrbe szerződésemmel most megadatik nekem ez a lehetőség Magyarországon is.

A női kézilabdában szokatlan ilyen korán klubváltás mellett dönteni, de az Audi-ETO a világ egyik legjobb csapata. Győrben mindig különleges játszani, hatalmas itt a kézilabda iránti szenvedély. Az ambíciók és a klub gondolkodásmódja vonzó számomra, és tudom, hogy itt csak a siker és a győzelem elfogadható. Készen állok és motivált vagyok, hogy mindent megtegyek, hogy ezeknek az ambícióknak a csapat többi tagjával együtt megfeleljünk jövő nyarától. Természetesen még egy évig küzdeni fogok jelenlegi klubom sikeréért, de már nagyon várom, hogy az ETO-család tagja lehessek, és hogy az Audi Aréna Győr legyen a hazai pályám” – mondta Kristine Breistöl.

Kristine Breistöl már várja, hogy az Audi-ETO játékosa legyen.

Kristine Breistöl 29 éves, norvég válogatott balátlövő. Világ- és Európa-bajnok, illetve tagja volt a 2021-ben olimpiai bronzérmet szerzett norvég válogatottnak is Tokióban. A 193 centimérteres átlövő hazájában a Baekkelaget csapatában kezdett kézilabdázni, majd 2012 és 2018 között a Larvik csapatát erősítette. A dán Esbjerg színeiben 2018 óta szerepel. Klubjaival norvég és dán bajnoki címeket nyert, valamint mindkét országban kupagyőztesnek is vallhatja magát. Az elmúlt két szezon során részt vett az Team Esbjerg színeiben a budapesti Bajnokok Ligája néyes döntőkön is. A tavalyi évadban 83, idén 72 gólt szerzett a sorozatban.

Az Audi ETO vezetése folytatja nyáron is munkáját az 2024/25-ös évad csapatának kialakítása érdekében. Endrődi Péter ügyvezető a klub új irányvonala kapcsán is kifejtette véleményét.

„Bő évtizedes éra végére értünk most nyáron. A dán Ulrik Kirkely irányításával új időszak kezdődik meg a klub életében. Az új szakvezetővel kellő időben elkezdtük a közös gondolkodást a jövő Audi-ETO-jának felépítése érdekében. Szokatlan a női szakágban az ilyen korai igazolás, de több okból sem kellett sokat gondolkodnunk. Egyrészt Kristine Bristöl képességei ismertek voltak előttünk, és természetesen a profi világban mindenki tudja kezelni majd ezt a helyzetet. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy Ulrik Kirkelyvel közösen pontosan tudjuk mi az, amit szeretnénk elérni. Az Audi-ETO-t ismételten feljuttatni a női klubkézilabdázás csúcsára. Az első szezon átmeneti év lesz, de ettől függetlenül mindent megteszünk közösen azért, hogy a 2023/24-es szezonban is minél sikeresebbek legyünk. A most bejelentett igazolás – amelyet még idén több hasonló bejelentés követ majd – az első lépés a jövő ETO-jának kialakításához. Belsőleg már meghatároztunk minden célt, és elvárást és ennek értelmében dolgozunk folyamatosan kollégáimmal. A következő szezont illetően természetesen az évad előtt hivatalosan is bejelentjük majd a klub és a keret elé kitűzött céljainkat, de a háttérben kőkeményen dolgozunk a jövő sikercsapatának kialakításán” – értékelt Endrődi Péter.