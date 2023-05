UNI Győr-GYVSE–Szentes 5–12 (0–1, 2–5, 2–3, 1–3)

Győr, női ob I, rájátszás az 5–8. helyért, 2. mérkőzés. V.: Várkonyi, Varga Cs.

GYVSE: Torma – Rádli, Finta 1, Gálicz, Vaszari 1, Török D., Németh V., Huszti V., Huszti D., Kiss A., Hateier, Dróth, Kurucz 3, Horváth A. Edző: Vogel Zsolt.

Szentes: Füsti – Varga V. 2, Hevesi, Mácsai 1, Dankina 1, Dobos, Bicskei 2, Samsonova 1, Bonca 3, Korom, Kövér-Kis R., Tóth F. 1, Bíró 1, Héri. Edző: Matajsz Márk.

Az első negyed szorosabb csatát hozott, ekkor mindössze egy gól esett, azt az esélyesebb vendégek szerezték. A második nyolc percben viszont jobban támadott a Szentes, 4–0-ra el is lépett. Ekkor Kurucz révén szépíteni tudtak a győriek, majd a fiatal játékos ötméteresből is betalált, de a félidőben 6–2 volt az ellenfél javára. A második félidő gyors szentesi találattal kezdődött, de hamar válaszolni tudtak a vendéglátók. Gyökeres fordulat nem állt be a játék képébe, a szentesiek biztosan őrizték, sőt, apránként növelték is az előnyüket. Egyes időszakokban meg-megvillant azonban a győri csapat is, mely becsülettel helyt állt, de végül a párharcot 2–0-ra a Szentes nyerte. Mindez azt jelenti, az UNI Győr-GYVSE a 7. helyért folytatja tovább a küzdelmeket.

Vogel Zsolt: – Gratulálok a Szentesnek. A játékunkon látszott, hogy a célunkat már elértük. Több játékosom így is jó mentalitással játszott, volt azonban olyan is, akiben nem volt annyi tűz. Összességében a négy-öt gól különbség alapból megvan a két csapat között, van, amikor tudjuk ezt tartani, de van, amikor kicsit nagyobb a különbség. Most utóbbi lett, de nem vagyunk elkeseredve, megyünk tovább.

Matajsz Márk: – A győriek mindent megtettek, hogy megnehezítsék a dolgunkat. A védekezésünk rendben volt, jó hozzáállással játszottunk, komolyan vettük a mérkőzést, ennek nagyon örültem.

Gálicz Zsófia: – Nehezen kezdtünk, sok helyzet maradt ki a meccs első felében. Utána feljavultunk, több jó megoldásunk volt, de a Szentes megérdemelten nyert. Mi szeretnénk a folytatásban is jó meccseket játszani.

Füsti Molnár Janka: – A győri csapat jó ellenfél volt. Ezen a mérkőzésen gördülékenyebben ment a játék, jó volt a védekezés előttem, ami az én dolgomat is megkönnyítette. Célunk a folytatásban az ötödik hely megszerzése.