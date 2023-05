A találkozó után Guntram Thurnher a klub elnöke virágcsokorral búcsúztatta a négy távozó játékost, Csire Fannit, Kovács Patríciát, Mihály Petrát és Mistina Kittyt. A szurkolók ebben az idényben Pásztor Noémit választották a legjobb játékosnak, akit szintén köszöntöttek.

Gyurka János: – Gálamérkőzésre készültünk, ami tulajdonképpen a mérkőzés utolsó szakaszában meg is valósult. Viszont ez a találkozó is képet mutatott az egész éves teljesítményünkről, hiszen voltak gyengébb szakaszok a játékunkban. Feltétlenül dicséret illeti az akadémistákat, akik rengeteg fejlődtek Bohus Beáta irányításával, gyorsak, remekül cseleznek, nagyon komoly ellenfelek voltak. Elsősorban a védekezésünk javult a második játékrészben, ami mögé megérkezett a kapusteljesítmény is, ami biztos alapot adott egy eredményesebb támadójátékhoz. Ezt követően kézilabdáztunk felszabadultan, akkor tudtuk kiszolgálni a közönségünket, amelynek ezúton is szeretnénk megköszönni az egész szezonban kapott bíztatást, szeretetet.