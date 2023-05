A korábban ötszörös BL-győztes Audi-ETO két éve bronz-, tavaly pedig ezüstérmes lett, most egyértelműen az aranyra hajt. Ehhez tehát első lépésben a címvédő norvégokat kell legyőzniük Oftedaléknak.

A győriek részéről a dán kapus, Sandra Toft így értékelte a sorsolást: „Mindegy kit kapunk, mindegyik ellenfél nehéz lett volna. Reméljük, harmadjára nem tudnak nyerni a norvégok. Tavaly a párizsi Disneylandben voltam a döntő idején, most nyilván Budapesten leszek... Ami biztos, edzőnk, Ambros Martín tudja, mi kell a győzelemhez. A legfontosabb, hogy mindenkinek jó formában kell lenni, egészségesnek kell maradni, és bár az elmúlt két év legjobbjával küzdünk, tudunk hatvan percig küzdeni.

Jamina Roberts, a Vipers játékosa így nyilatkozott közvetlenül a sorsolás után: „Itt már csak jó csapatok vannak. Amúgy a tavalyi döntő alatt Törökországban nyaraltam, most viszont ha már így adódott, szeretnék majd jól játszani a négyes döntőben. Az ETO kőkemény csapat, komoly Final Four-tapasztalattal, ráadásul a tavalyi találkozásom a győriekkel nem volt jó élmény. Remélem, most más lesz a vége. A győrieknél nagyon sok jó játékosra kell figyelni, de nálunk is van bőven kulcsember. Biztosan jó mérkőzés lesz.”

Az eseményre még vannak elérhető jegyek, és nem árt sietni, mert jó eséllyel telt ház előtt lépnek majd pályára a sorozat legjobb csapatai. Nem csupán a magyar tévénézők számára fontos ez a program, hiszen a BL-közvetítés jelét több mint 10 európai televízió veszi majd át június első hétvégéjén, de a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, valamint a BL hivatalos internetes platformján is látható lesz az esemény.