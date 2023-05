Kovács Bálint egy futamgyőzelem mellett egy második helyet szerzett, amivel jelenleg holtversenyben vezeti a pontversenyt a cseh Michal Fillaval egyetemben.

A 21 éves versenyző kijelentette, kifejezetten örült a lehetőségnek, mert a szlovákiai hétvége a lehető legjobb felkészülés volt a számára az Endurance-vb következő, spa-i 24 órás futama előtt.

Fotó: Izso Krisztian

Újabb hétvége, újabb verseny. A H-Moto Team motorosa, Kovács Bálint az Endurance-világbajnokság mellett – ahol a szlovák Maco Racing Team versenyzőjeként indul – az IDM Superbike kategóriájában is rajthoz áll. Ráadásul a német bajnokság egyik legjobb csapatával, a BCC Alpha Van Zon BMW-vel, akiktől gyári szerződést kapott az idei szezonra. A múlt hétvégén pedig az Alpok Adria Bajnokság idénynyitóján állt rajthoz a szlovák csapat motorjának nyergében.

A Slovakiaringen rendezett versenyhétvégén a HUMDA Academy által is támogatott pilóta igencsak motiváltan állt rajthoz a Maco Racing színeiben, ahol ismét bebizonyította, mára igazi érett versenyző vált belőle. A szombati futamon kis híján pályarekordot ért el, s egészen elképesztő fölénnyel nyerte a versenyt az EWC-n is szereplő vb-motorján, míg vasárnap elesett a warm up alatt, ezért az összetört motor helyett egy Stock 1000-sel állt rajthoz, ám így is megszerezte a második helyet.

Fotó: Izso Krisztian

„Elképesztően jó volt a szombati verseny, amit stabilan, magabiztosan tudtam hét másodperccel megnyerni! A leggyorsabb köröm mindössze három tizedmásodpercre maradt el a hivatalos abszolút pályacsúcstól! A csapat is nagyon elégedett volt velem, ám jött a vasárnap, amikor elestem a bemelegítés során, és sajnos a motor annyira megsérült, hogy nem lehetett a helyszínen helyrehozni, ezért egy ezres Stock motorral álltam rajthoz. A nehezített körülmények ellenére a versenyen másodikként értem be a célba Michal Filla mögött. Összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel, a hétvége hasznos felkészülés volt a közelgő spa-i, 24 órás világbajnoki futamra” – fogalmazott Kovács Bálint.

