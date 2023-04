Drámai, hosszabbításos csatában kapott ki 117–112-re Sopron KC Magyar Kupa-ezüstérmes csapata Zalaegerszegen, a bajnoki negyeddöntő első mérkőzésén. Ma 19 órától az egyenlítésért lép pályára Kosztasz Flevarakisz legénysége a soproni Novomatic-arénában.

A soproni gárda görög edzője lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a hosszabbításos vereség, és néhány esemény miatt, amelyek ebben közrejátszottak, a mérkőzés után bizony elég lehangolttá, frusztrálttá tette a társaságot. A mérkőzést követő naptól kezdve viszont Flevarakisz rendkívül motiváltaknak, elszántaknak látja a csapat játékosait: mindenképpen vissza akarnak vágni a ZTE-nek.

„Úgy látom, a szerdai mérkőzésen történteken már túlvan a társaság. Ami nehezítheti a helyzetet, hogy két hét alatt ez már a hatodik mérkőzése lesz a csapatnak, és ezek közül csak a második hazai pályán, ráadásul az előző öt összecsapás között volt egy dupla, szerdán Zalaegerszegen pedig egy egyszeri hosszabbításos találkozó. Két dologra építhetünk most: a Magyar Kupa elődöntőjében a Szolnok elleni, valamint a zalaegerszegi mérkőzés második félidejében nyújtott játék mellett a csapat hatodik emberére, a szurkolótáborra is, amely Zalaegerszegen és a Magyar Kupa négyes döntőjében is hallatta hangját” – mondta az SKC szakvezetője, aki reméli, hogy igazi aréna-hangulatú találkozón fiai ki tudják egyenlíteni a párharcot a remek erőkből álló zalaiak ellen.