A hazaiaknál több játékosnak sem ismeretlen a győri létesítmény, hiszen többen is megfordultak pályafutásuk során az ETO korosztályos, illetve felnőttcsapatában.

Ilyen Tóth Gabriella is, aki így nyilatkozott: „Nem úgy gondolunk erre a bajnoki találkozóra, mint egy idegenbeli mérkőzésre, hiszen nem teljesen idegen környezetben lépünk pályára. Én például ott kezdtem a játékot, ott töltöttem az utánpótlásévei­met, és egy Kiskunhalas elleni találkozón ott mutatkoztam be az élvonalban. A tavalyi Európa- liga-sorozatban több edzésünk is volt a Magvassyban, és a héten is ott tartjuk a mérkőzés előtti utolsó foglalkozásunkat. Ugyanakkora lesz ott is a pálya, a kapu, a labda. Nem lesz gond a helyszínnel. Nagyon jó sorozatban van a csapatunk, szeretnénk ezt folytatni a Budaörs ellen. Okosan kell kézilabdáznunk. Szépen fel kell építeni a mérkőzést, amit nem szükséges már az elején megnyernünk, az viszont fontos lesz, hogy a tempót mi diktáljuk. Bízom abban, hogy a válogatottszünet nem törte meg a lendületünket, jó impulzusokkal érkeznek vissza a társak a világbajnoki selejtezőkről. Célunk egyértelműen az, hogy a hátralévő hét mérkőzésünkből hatszor győzni tudjunk. A Debrecen előnyösebb helyzetből várhatja a bajnokság hajráját, de a harmadik helyért vívott verseny még nem dőlt el.”