Szeged–UNI Győr-GYVSE 9–10 (1–3, 2–2, 3–1, 3–4)

Szeged, ob I-es női rájátszás, 3. mérkőzés. V.: Várkonyi, Csizmadia.

Szeged: Gyöngyösi – Héri, Lendvai 3, Pap 1, Tátrai, Ráski 1, Szabó J. 1, Kenéz 3, Botka, Bocskay, Pádár, Torma, Pintér, Vikor. Edző: Varga Tamás.

GYVSE: Torma – Rádli 1, Finta, Gálicz, Vaszari, Török D. 2, Németh V. 1, Huszti V., Huszti D. 2, Kiss A., Szedlák 1, Dróth, Kurucz 3, Horváth A. Edző: Vogel Zsolt.

A mindent eldöntő találkozó a tétnek megfelelő izgalmakat hozott. A győriek voltak nyugodtabbak az elején, egy, majd két perc elteltével is sikerült betalálniuk, és ezt a kétgólos előnyt a negyed végéig meg is tudták tartani. A második nyolc percben egy-egy gólra kétszer is megközelítette ellenfelét a Szeged, de mindig tudtak Kuruczék góllal válaszolni, sőt, a harmadik szakasz legelején már három gól volt a különbség a javukra (3–6). A játékrész közepén viszont fél percen belül két gólt kaptak, így megint minimális volt csak az előny. A negyed legvégére pedig el is fogyott (6–6). A negyedik elején sikerült újból előnyt szereznie az UNI Győr-GYVSE-nek, sőt, megint kettővel mentek (7–9), ám a Szeged újra utolérte őket, fél perccel a vége előtt egál volt az állás (9–9). Helyén volt a szívük a győri játékosoknak, 11 másodperccel a vége előtt Huszti Dóra megszerezte a győztes találatot. A siker azt jelenti, hogy a folytatásban nem a kiesés elkerüléséért, hanem az 5–8. helyért küzdhet tovább a csapat.

Vogel Zsolt: – Jó volt látni, hogy örültek a lányok a végén, megdolgoztunk ezért az eredményért. Jól kezdtünk, a harmadik negyedben kisebb hullámvölgybe kerültünk, de a szívünk a helyén volt és a szerencse is mellénk állt. Sikerült a tavalyi szezonhoz képest előbbre lépni, gratulálok a csapatnak.