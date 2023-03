A tavaly nyáron kinevezett Mihalecz Istvánt a korábban több külföldi csapatnál is megforduló, egykori remek hálóőr, Köteles László váltja a sportigazgatói székben. A 38 éves sportember a legeredményesebb éveit Belgiumban, azon belül is a KRC Genk csapatánál töltötte, amellyel többek között a Bajnokok Ligája és az Európa Liga csoportkörében is szerepelt. Köteles nagy ambíciókkal és lendülettel vág bele az új munkába.

Ahogy futballista koromban is volt, úgy most is, amit csinálok, abban sikeres szeretnék lenni és a maximumot akarom nyújtani

– kezdte Köteles László. – Első és legfontosabb dolog a célok meghatározása közép- és hosszútávon. Ha ezek megvannak, akkor ezekért kell mindent megtenni. Személyes célom, hogy visszahozzuk azt az ETO-t, ami ellen még én is játszottam a Diósgyőr színeiben rengeteg néző előtt, nagyszerű hangulatú mérkőzésen. Természetesen ez egyenes arányban van a csapat teljesítményével, hiszen, ha jó a produkció, akkor sokan lesznek a lelátón. Ezelőtt játékosügynökként dolgoztam, így kerültem kapcsolatba a klub ügyvezetőjével Jan Van Daele-val. Sokat beszélgettünk, elmondtam a véleményemet a futballról, majd szóba került a lehetőség az ETO-nál, amin nem kellett sokat gondolkodnom. Az előző munkámat teljesen feladtam, így maximálisan az ETO-ra koncentrálok a jövőben, nagyon várom, hogy megkezdjük a közös munkát.