Az ETO FC Győr közleménye szerint a klub vezetősége és Mihalecz István sportigazgató megállapodtak a szakember szerződésének azonnali hatállyal történő felbontásáról. Ez a döntés a sportrészlegen belüli szélesebb körű átalakítás része, amelynek célja a klub általános közép- és hosszútávú teljesítményének javítása.

Számomra megtiszteltetés volt az ETO-ért dolgozni, hiszen egy olyan nagy múltú klubért tehettem, amelyet mindig is tiszteltem, és ahol hitem szerint, mindenki számára kiváltság dolgozni

– kezdte Mihalecz István az ETO honlapján. – A tulajdonosváltást követően örömömre szolgált, hogy rám esett a választás, és én kezdhettem meg az új ETO építését sportigazgatóként. Mióta beléptem a klubba, az ETO érdekében dolgoztunk együtt Jan Van Daele-lel és a kollégákkal, egészen mostanáig harmonikusan. És ha a munkánk során néha különbözött is a véleményünk, mindig megtaláltuk azt a közös nevezőt, ami elképzeléseink szerint a legjobb volt a klubnak, hiszen ez volt a legfontosabb. Most elértünk egy olyan ponthoz, ahol a vélemények nem egyeztek tovább, és azt a döntést hoztuk egy őszinte beszélgetést követően, hogy az a legjobb, ha most békében elválunk egymástól. Senkiben nincs harag, nem veszélyeztetjük az elkezdett közös munka eredményeit, akkor, és úgy hagyjuk abba, amikor őszintén és tisztelettel tudunk egymástól elbúcsúzni. Kívánom, hogy az ETO sikeres klub legyen a jövőben, és a tulajdonosok mielőbb elérjék a kitűzött ambiciózus céljaikat.