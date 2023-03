Előbbre léptek a tavalyi évhez képest

„Annak ellenére, hogy a világgazdasági válság, az energia drágulása és a háborús helyzet takarékosságra int mindenkit az élet valamennyi területén, Győrben mégis sikerült megőrizni a sport támogatását, sőt, előbbre is léptünk a tavalyi évhez képest, idén félmilliárd forint áll rendelkezésre. És jut ezenfelül létesítményfejlesztésre is komolyabb összeg. Szerintem ez nagyon jó teljesítmény – mondja Radnóti Ákos sportért is felelős alpolgármester. – A költségvetés előkészítésekor is sokat és keményen küzdöttem azért, hogy a sport kiemelt szerepe megmaradjon, hiszen városunkban az élet rengeteg területén, a szociális ágazatban, kultúrában is magasak az elvárások, de a sportnál mindenképpen szükségesnek tartottam az előrelépést. Ám nemcsak a profi sport léte a fontos, hiszen sokan sportolnak amatőr vagy hobbiszinten is, rájuk még nagyobb figyelmet fordítunk a jövőben.”

A kiemelt egyesületek támogatásáról még nem született döntés, de ebben a tekintetben jelentős változások nem várhatók a tavalyi évhez képest.

„A legeredményesebb klubok sorrendje tulajdonképpen nem változott: az Audi-ETO női kézilabda-, az UNI Győr női kosárlabda- és az ETO FC női focicsapata tartotta a várt magas szintet, szintúgy a Győri Vízisport SE, amely Kopasz Bálint személyében olimpiai bajnok kajakost is foglalkoztat. A város legnépesebb egyesülete a GYAC, ott is sok kiváló eredmény született, de a figyelmünk kiemelt a remekül teljesítő GYÚSE és a Széchenyi ESE felé is. Határozottan figyelünk a parasportra, az úszó Patkás Tamás külön támogatást kap, és a sportág nagyköveteként is számítunk rá. Ezenkívül négymillió forintot fordítunk a parasportra, ami a jelentkező igényeket figyelembe véve elegendőnek látszik, de amennyiben nem, ahogy ígértem a közgyűlésben is, a parasportra megadjuk az esetleges további támogatásokat. Az év második felében reményeim szerint megnyitjuk a pályázati úton elnyerhető pénzkeretet valamennyi győri sportegyesület számára, amire tavaly nem volt lehetőség. A kluboknál szeretnénk elérni egy kis szemléletváltozást a jövőben, hogy ne csak az állami és az önkormányzati forrásokra támaszkodjanak, hanem szponzorok, támogatók bevonásával ők is tegyenek meg mindent a sikeres működésükért, mint ahogy mi is megdolgoztunk azért, hogy kiemelt támogatása legyen a sportnak.”

Népszerű, de nem költséges események lesznek

Győr évtizedek óta rendszeresen rangos sporteseményeknek ad otthont: a város olykor világ- és Európa-bajnokságok résztvevőit látja vendégül.

„Idén sok rangos sporteseményt rendezünk, bár az irány egy kicsit változik – folytatja Radnóti Ákos. – Olyan rendezvényeket igyekeztünk Győrbe hozni, amelyek nagyon népszerűek, de a városnak nem kerülnek különösen pénzébe, sőt, inkább hoznak, s mi csak a helyszínt biztosítjuk számukra. Ezek közé tartozik augusztus végén a shotokan karate világbajnokság, majd az első Győr Rally, amely a város több pontján is látható lesz. Már most rengetegen várják, és ingyen megtekinthető lesz. A profi eseményeknél maradva a maratoni kajak Kadler Gusztáv-emlékversenyt kell megemlíteni, az év végén pedig az egyre szebb eredményeket mutató győri tornának is köszönhetően a sportág mesterfokú országos bajnokságát rendezik meg az Olimpiai Sportparkban – ezt is mindenképpen kértem, hogy legyen megtartva és biztosítsuk hozzá a helyszínt. Tavasszal és ősszel a Barátság parkban pedig a városi nagy Sportnapra várjuk a résztvevőket.”

Az alpolgármester megemlítette, hogy a tervek szerint felújítják a Magyar Vilmos Uszodát, ehhez is különítettek el pénzt a költségvetésben. Bízik abban is, hogy az úszást kedvelők a jelenleg nyitva tartó létesítményeket nagyobb számban keresik fel, mert korábban sok panasz érkezett, amikor kevesebb vízfelület volt, most meg, hogy dolgoztak azon, hogy több legyen, még sincs akkora érdeklődés.

Ovisprogramok a legkisebbeknek

„Büszke vagyok arra, hogy minden korosztálynak tudunk sportolási lehetőséget adni. Itt szeretném megemlíteni, hogy Győrben hosszabb-rövidebb ideje sikeresen működik az ovikori-, az ovifoci-, az ovilovaglás- és az uKIDo-program. Ősztől megy majd az oviúszás is, ami már a központi Úszó Nemzet Program előtt is létezett, s reméli, a szövetség azt is újraindítja, mert ez csak rajtuk múlik. A nagyobb döntések előtt pedig nyitottak vagyunk a szakma jeles képviselőire, így meghallgatjuk a győri Sport­ügyi Tanácsadó Testület tagjait is márciusban, s véleményt formálhatnak a támogatásokról, a pályázatokról” – említi végül Radnóti Ákos, Győr sportért is felelős alpolgármestere.