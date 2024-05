A Mosonmagyaróvárhoz közeli településen egy multifunkciós, egyszintes, 330 négyzetméteres épületet képzeltek el, melyben az orvosi rendelő, a védőnői szolgálat és egy több funkciós rendelő is elfér. A beruházással 2025 év végéig kell végezniük. A fejlesztés során felszabaduló Ág utcai épületnek is keresnek funkciót, az akár a helyi civil szervezeteknek is otthont adhatna.

Óvodai férőhelybővítés

– A projekt településünk életének legnagyobb volumenű beruházása lesz! Nap mint nap azért dolgozunk, hogy Levél fejlődjön, és úgy látjuk, hogy meg is van az eredménye! – vélekedett a polgármester. Hozzátette: „Természetesen hátra nem dőlhetünk, olyan nincs, hogy a község fejlesztésének a végére értünk, hiszen mindig jelentkeznek új feladatok, kihívások. A képviselő-testület nevében is mondhatom, hogy 2024 is egy dolgos esztendő lesz, a község lakosságszámának intenzív növekedése miatt elő kívánjuk készíteni az óvodai férőhelybővítést is!”

A projekt Magyarország Kormánya és az unió 250 millió forintos támogatásával valósulhat meg.