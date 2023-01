Az oxfordi evezősök korábban már kétszer is edzőtáboroztak Győrben, és olyan jó hírét vitték a városnak, a Széchenyi-egyetemnek és a győri evezősöknek, hogy mikor a közelmúltban a cambridge-i evezősöket hívták meg a győriek – az oxfordiak ezúttal nem tudnak jönni –, gyakorlatilag az első szóra igent mondtak.

Péntektől egy hétig edzőtáboroznak itt a szigetországi evezősök. Negyvenöt tagú küldöttség érkezik a megyeszékhelyre.

„Az egyetem támogatása nélkül nem jöhetett volna létre ez a találkozó sem – kezdte Papp Oszkár, a Győri AC elnöke, aki egyben az evezősszakosztályt is vezeti. – Legendásan jó a kapcsolatunk a Széchenyi-egyetemmel, mely most is biztosítja a szállást és az ellátást a vendégeinknek. Azt gondolom, ez a kapcsolat nemcsak az evezésnek jó, hanem az egyetem és a város is tud profitálni, hiszen a világ egyik legrangosabb felsőoktatási intézményével tud az egyik legfontosabb ponton, a sportban, az evezésben összekapcsolódni.”

Bár január van, még sincs olyan hideg, így ha az időjárás engedi, akkor elképzelhető, hogy jövő kedden lesz egy verseny a Széchenyi- és a cambridge-i egyetem nyolcasai között.

„Ez az időtől függ, annak a függvénye, marad-e ez a hőmérséklet. Mindenesetre ez sem lenne egy utolsó dolog. Ami biztos, az egyetemen körülnéz a küldöttség, és városnéző körútra is elvisszük vendégeinket. Annak idején az oxfordiak is sok helyen jártak, és a közösségi oldalon lévő csoportjukban rengeteg Győrt népszerűsítő fotó és videó jelent meg, melyet a versenyzők készítettek. Ennél jobb reklámot nem is lehet csinálni szép városunknak, erre voltam, voltunk talán a legbüszkébbek. Ráadásul rengeteg országba jut el a hírünk, hiszen ezekre az egyetemekre a világ minden tájáról érkeznek hallgatók” – tette hozzá Papp Oszkár, aki nagyon szeretné, hogy egyszerre tudja majd megvendégelni az oxfordi és a cambridge-i egyetem evezőseit, hiszen a két iskola közötti regatta a világ egyik, ha nem a leghíresebb evezősversenye.

„Több mint százötven éves múltra tekint vissza az oxfordiak és a cambridge-iek küzdelme, nagy szó lenne, ha egyszer mi is csatlakozhatnánk hozzájuk egy versenyen, és az még nagyobb fogás lenne, ha ez Győrben valósulna meg” – mondta végezetül a győri sportvezető.

Oxford–Cambridge Az első versenyt a két egyetem nyolcasai között 1829-ben rendezték, majd 1856 óta minden évben volt regatta, kivéve az első és a második világháború időszakát – bár nem hivatalos versenyeket ekkor is rendeztek –, és a 2020-as koronavírus-járványt. A női versenyt 1927-ben indították útjára, és 1964 óta minden évben hajóba ülnek a hölgyek is. Cambridge 85-ször, Oxford 81-szer nyert a férfiaknál, az 1877-es futam holtversenyt hozott. A nőknél Cambridge 45-ször, míg Oxford 30-szor győzött.