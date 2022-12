Az MKOSZ képző és kiválasztó programjának célja, hogy az utánpótlásban kosarazó tehetségek megkapják a lehetőséget. Régiónként választják ki az egyesületek által delegált játékosokat, majd a székesfehérvári központban mérkőzéseket is játszanak a legjobbakból összeállított csapatok. A felkészülésről és a nyugati régió szerepléséről kérdeztük a szakembereket.

– A programnak megfelelően már ősszel megkezdtük a munkát, vagyis az egyesületek által delegált 12–13 éves fiúkat edzésekre hívtuk. Érkeztek is a legtehetségesebb játékosok Szombathelyről, Körmendről, Székesfehérvárról, Oroszlányból, Zalaegerszegről, és persze Sopronból is – mondta Horváth József, a nyugati régió vezetője. – Természetesen a többi régiós központban is elkezdődött a szezon elején a munka: Budapesten, Pécsett és Szolnokon is. Az egyesületek által delegált játékosoknak tartott külön edzéseken, amelyeket jellemzően hétvégéken tartanak. A szakemberek figyelik a munkát és a játékosokat. Közülük választják azután ki azt a tizenötöt, akikben a legtöbb fantáziát látják. A nyugati régió edzéseit Doncsecs Kitti és Pongrácz Levente, a Soproni Sportisko0la Kosárlabda Akadémia edzői tartották.

Horváth József az álló sor bal oldalán.

– A fiúk mindig lelkesen jönnek ezekre az edzésekre, hiszen eleve kiválasztottnak érzik magukat, tanulni, fejlődni akarnak és mindent megtesznek azért, hogy bekerüljenek a régiós keretbe, ami már a válogatott előszobájaként is értelmezhető – folytatta Horváth József.

A soproni központtal működő nyugati régióban is kijelölték tehát azt a tizenöt 12–13 éves ifjú kosarast, akik ott lehetettek a székesfehérvári megmérettetésen. Most először a fiúknak és a lányoknak egy időben tartották a kiválasztást, amelynek során egymás ellen játszottak a régiós csapatok. A Nyugat nagyon jól szerepelt: a fiúk első helyen zártak, a lányok a másodikon egyetlen elvesztett mérkőzéssel.

– Nem is a helyezés a lényeg, bár tényleg jó volt látni, hogy ebben a korosztályban több a tehetséges fiatal. Az a legfontosabb, hogy a négy régió csapatait a kiválasztáson már figyelték a válogatott szakemberei, és közülük kerülnek majd ki a korosztály legjobbjai – tette hozzá a nyugati régió méltán elégedett vezetője.

A régió lányainak edzéseit Seres Éva, a Soproni Darazsak Sportakadémia U16-os korosztályának vezetőedzője irányította.

– Háromszori találkozás, öt edzés után alakítottuk ki a nyugati régió lánycsapatát, tizenöt játékossal indultunk a kiválasztásra. Győri, nagykanizsai, oroszlányi, zalaegerszegi és soproni kosarasok alkották a csapatot – tájékoztatott Seres Éva.

- Nagy meglepetést okoztak a lányok, küzdeni tudásból csillagos ötöst adhatok nekik. A keleti és a déli régiót meg is vertük, csak a budapestiek tudták megverni a nyugati csapatot. Pedig ez az a korosztály, amelyik a pandémia időszakában talán a legnagyobb hátrányba került. Elmaradt a bajnokság mellett több kupa és megmérettetés is, az edzéseket sem tudtuk a megszokott rendben és minőségben megtartani, holott éppen olyan korban voltak a lányok, amikor sok múlik a terhelhetőségük kialakításán. Emiatt most azért látszanak a hiányosságok, fizikai, taktikai és technikai lemaradásuk is nyilvánvaló. De ezeket lehet pótolni, ki lehet javítani a hiányosságokat, ezért is fontos, hogy kiderült: tudnak küzdeni és akarnak is. Másodikak lettünk, ami jó, de nem ez volt a legfontosabb. A lényeg, hogy a játékosok fejlődjenek és nem utolsó sorban érezzék jól magukat – értékelte a lányokat a vezetőedző. Hozzátette, ez volt a csapat első közös megmérettetése és kiválóan alkalmazkodtak, nagyon jól vették az akadályokat.

A kiválasztás tehát megtörtént, de még sok munka vár a játékosokra és az edzőkre egyaránt.