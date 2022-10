Hétvégén a 13. fordulót rendezik a hazai NB III-as futballbajnokságban. Minden találkozó vasárnap lesz.

Csornai SE–Tatabánya

Csorna, Kocsis István Városi Sporttelep, 13 óra. V.: Holczbauer.

„Nagy múltú, jó formában lévő ellenfelet fogadunk, a papírforma nem mellettünk szól, ezt kár lenne tagadni. Ráadásként a kapusunk Ficsór Dávid hosszú időre kiesett, Füleki Márk pedig piros lapot kapott legutóbb, így nem szerepelhet a vasárnap találkozón, de kérdéses a sérüléssel bajlódó Márton Adrián és Füzi Ákos játéka is. Van bajunk bőven, de amit meg tudunk ígérni, hogy hazai pályán így is mindent megteszünk egy jó eredményért. A helyzetünkben azt gondolom, én már az egy pontnak is örülnék” – mondta a csornaiak szakmai igazgatója, Varga Péter.