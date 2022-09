Pécsvárad SE-Prosport.hu – ETO FC Győr 0-4 (0-2)

Pécsvárad, Dr. Kófiás Mihály Városi Sporttelep. V.: Gáspár (Keszthelyi, Gyürüsi).

Pécsvárad SE: Matesz (Bölcskei 80’) – Reith, Juhász, Kőnig, Szentes (Örsi 58'), Németh A., Ladányi V., Havasi, Koronics (Szaniszló 58'), Takács Á., Ladányi P. (Spánitz 46’) Vezetőedző: Varga László.

ETO FC Győr: Fadgyas – Kovács K., Szujó (Papp 68'), Csinger, Csonka, Bencze (Vincze 68'), Toma (Vingler 61'), Vitális, Kovács I. (Szabó T. 78'), Borsos, Óvári (Babati 61'). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gsz.: Óvári (3’), Bencze (10’), Szujó (64’), Kovács K. (70’).

Már a mérkőzés legelején sikerült megszerezni a vezetést, Kovács K. beadását Borsos fejelte kapura, ám ekkor még Matesz bravúrral védett, de a kipattanót Óvári közelről a hálóba pofozta 0-1. A 10. percben megdupláztuk az előnyt. Bencze lőtt egy egy szabadrúgást tizennyolc méterről, ami a jobb alsóban kötött ki 0-2. A hazaiak első lehetősége a 18. percben adódott, ám Takács Á. a kapu fölé lőtt. A 28. percben Óvári ment el a bal oldalon, centerezésére Borsos érkezett, akinek közeli próbálkozását Matesz bravúrral védte, majd a kipattanó után ismét Borsos próbálkozhatott, ezúttal pedig a felsőkapufát találta telibe.

Az 52. percben ismét Óvári talált a kapuba Borsos kiugratását követően, de les miatt jelzett a játékvezető. A 64. percben a jobb oldalról végezhettünk el szabadrúgást, középen Szujó ugrott a legmagasabbra, aki a hosszúba bólintott 0-3. Öt perccel később Havasi próbálkozhatott szabadrúgással, a hazaiak játékosa az oldalhálóba lőtt. A 70. percben Vincze szép cselek után adott középre, ahol beadása Kovács Krisztián találta meg, védőnk pedig zavartalanul fejelt a hálóba 0-4.

A 83. percben egy labdavesztés után Havasi került helyzetbe, középre cselezte magát, lövését Fadgyas nagyot vetődve hárította. Két perccel később Borsos és Vitális játszott össze, utóbbi lövőhelyzetbe került, ám a hazai hálóőr lábbal védeni tudott. Ezután már komolyabb lehetőség egyik csapat lőtt sem adódott, magabiztos győzelmünkkel várhatjuk a következő kör sorsolását.

Tímár Krisztián: - Azt gondolom, hogy a nehéz időjárás ellenére a csapat nagyon jól állt bele ebbe a kupamérkőzésbe. Amit elterveztünk, hogy korán vezetést szerzünk, az sikerült is, hiányérzetem esetleg csak amiatt lehet, hogy sok helyzetünk volt, ha ezeket jobb arányba kihasználjuk, nagyobb különbségű győzelmet is arathattunk volna, de így is örülök, hogy magabiztos győzelem lett, emellett annak is örülök, hogy sikerült fiatal játékosokat is pályára küldeni Vingler, Szabó és Szujó személyében.