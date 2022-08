Az EuroVelo, teljes nevén az Európai Kerékpárút Hálózat az Európai Kerékpáros Szövetség terve 12 hosszú távú, egész Európát átszelő kerékpárút ki- alakítására. Győr-Moson Sopron megyét az EuroVelo 6 érinti. Ez a szakasz a tervek szerint Franciaország nyugati részéről indítva egészen a Fekete-tengerig vezet majd.

A Komárom–Gönyű közötti 13,9 kilométer – nettó kétmilliárd forintos beruházás – is ennek a része. Az építkezés most is folyamatban van. A tavaly júniusi munkakezdés óta elkészült a szakasz Komárom felőli vége. A kavicsbánya északnyugati sarkától a Duna dűlőn keresztül a Fenyves utcához csatlakozó, 1,35 kilométer hosszú, vegyes forgalmú részt július 28-án adták át – közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A fennmaradó 12,6 kilométeren a munkálatok még zajlanak. A kötőréteg már 98 százalékban elkészült és a kopóréteg 50 százalékát is beépítették. A teljes szakaszt érintően a pad- kaépítési, rézsűképzési és humuszolási munkálatok kétharmadát is elvégezték már.

Gönyű belterületén a közvilágítás alépítményeit elhelyezték, a kerékpárút nyomvonalán a töltés és a szegélyépítés elkészült. Jelenleg a burkolatalap és az aszfaltrétegek beépítésén dolgoznak.

A Concó-patak, valamint a Cuhai-Bakony-ér feletti kerékpároshidaknál szintén aszfaltozást végeznek. A tervek szerint a munkákat október 25-én fe- jezik be és egy hónappal később helyezik forgalomba az utat.

A Gönyű–Komárom kerékpárúton kívül az EuroVelo 6 Duna menti kerékpárút részeként épül a Dunaalmás–Neszmély kerékpárút is. A tervek szerint az útvonal Győrből indulva egészen Szentendréig fog érni. Az ehhez szükséges tervezési feladatokat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. már megkezdte. A kerékpárutak kiviteli terveinek elkészülte után a megvalósításhoz szükséges források rendelkezésre állásától függően kezdik el a munkálatokat.