Már az időmérőn is szépen teljesített, míg a versenyeken pontszerző helyeken zárt – az első futamon a 15., míg a másodikon a 12. helyen végzett –, így önbizalommal telve utazhat a hétvégén Barcelonába, ahol a JuniorGP-n is szeretné begyűjteni az első pontjait.

A 17 éves Farkas Kevin idén a juniorok között húzza a gázt, és nagyon komoly felkészülést követően már a második versenyhétvégéjét teljesítette a Red Bull Rookies Cup mezőnyében. Az első versenyhétvégén semmi sem jött össze a fiatal motorosnak, ám Estorilban, a JuniorGP második versenyén már célba ért, így mindenki tudta, Kevin kezd kilábalni a gödörből.

Az elmúlt hétvégén aztán végleg bizonyította, túl van a nehezén, ugyanis a sokak szerint a MotoGP előszobájának számító Red Bull Rookies Cup-sorozat második állomásán, a legendás Le Mans-i aszfaltcsíkon az idei szezon első pontjait is megszerezte. A pilóta már az edzéseken is jól motorozott: 1. szabadedzés - 12. hely, 2. szabadedzés - 11. hely, időmérő edzés - 14. hely. A két futamon aztán előbb a 15., majd a 12. helyen látta meg a kockás zászlót, ami azt jelenti, hogy összetettben 5 ponttal várja a folytatást.

„Most már nyugodtan kijelenthetem, visszatértem. Úgy érzem Le Mans után, hogy vége a pechsorozatomnak. Az edzések nagyon jól sikerültek, talán az időmérő sikerülhetett volna jobban, bár jelentősen előre tudtam lépni a rajthelyet illetően, és már a középmezőnyből várhattam a futamokat. Az első futamon a startot és az első két kört talán jobban meg kellett volna nyomnom, de így is meglett az első pontom. A másodikon már semmi sem számított, húztam a gázt, ahogy tudtam, ennek meglett az eredménye, hiszen a 12. lettem, azaz egyre közelebb a top10. Nagyon bízom abban, hogy legközelebb Mugellóban már az is meglesz” – fogalmazott Farkas Kevin, aki legközelebb a hétvégén Barcelonában áll rajthoz a JuniorGP-ben. Mint elmondta, ezúttal két versenyt kell teljesítenie, és itt is a pontszerzés lesz a cél, amiért száz százalékot fog majd nyújtani.