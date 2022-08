Soroksár SC – ETO FC 0-0

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep 500 néző. V.: Molnár A. (Horváth R., Vörös).

Soroksár SC: Holczer – Nagy O., Kékesi, Ikonomou, Vági, Haris, Hudák, Ternován (Lisztes 46'), Lőrinczy, Hajdú (Korozmán 67'), Lovrencsics. Vezetőedző: Lipcsei Péter

ETO FC: Fadgyas – Kiss Ba., Papp, Csinger, Csonka, Benczenleitner, Toma, Tuboly, Bencze (Kiss M. 80'), Óvári (Babati 46'), Kiss Be. (Vitális 67'). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

A szakadó esőben kezdődő mérkőzés elején ismerkedtek egymással a csapatok, komoly lehetőség egyik fél előtt sem adódott az első negyedórában. Az első nagyobb lehetőség a hazaiak előtt adódott a 33. percben, amikor Hajdú egy szép csellel tisztára játszotta magát a tizenhatosunkon belül, majd Fadgyas kezébe lőtt. Bő egy óra játék után egy baloldali hazai szöglet szállt veszélyesen a kapunk felé, ám érintés nélkül hagyta el a játékteret. A 68. percben Bencze szánta lövésre magát, nagy bombája kevéssel ment a kapu fölé. A 75. percben nagy helyzet maradt ki a mi kapunk előtt is. Egy centerezésről Korozmán centikkel maradt le középen. A 88. percben hatalmas lehetőség volt az előny megszerzésére.

Vitális szerzett labdát a támadóharmadban, rávezette Holczerre, ám ziccerben a kapusba emelt. Még ezután is eldönthettük volna a találkozót, a rendes játékidő utolsó percében Tuboly ment be a védők közé, akit a tizenhatoson belül szabálytalanul állítottak meg. A megítélt büntetőt Babati végezte el, a jobb alsóba tartó lövést Holczer védeni tudta. A helyzeteket tekintve az ETO állt közelebb a győzelemhez, de be kellett érnünk az egy ponttal - áll a győri klub tudósításában.