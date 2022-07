Budapest Honvéd FC – ETO FC 1-0 (0-0)

Budapest, Bozsik Aréna.

Budapest Honvéd FC: Szappanos – Szabó A. (Traoré 71’), Prenga, Batik, Tamás K., Mitrovic, Bocskay, Plakuschenko (Doka 69’), Ennin (Jonsson 57’), Lukic (Keresztes 71’), Zsótér (Kocsis 84’). Vezetőedző: Tam Courts.

ETO FC: Kovácsik – Kovács K., Csinger, Csonka B., Vincze Á., Toma, Tuboly (Kiss Be. 58’), Kiss Ba., Babati, Priskin (Óvári 74’), Vitális (Borsos 46’). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gsz.: Prenga (76’).

Az első komolyabb lehetőség a hazaiak előtt adódott, Zsótér lőtt az tizenhatoson kívülről, Kovácsik nagyot vetődve tolta szögletre a labdát. A 13. percben ismét Zsótér próbálkozhatott távolról szabadrúgással, Kovácsik magabiztosan védett. A 22. percben Vitális lépett ki, majd lőtt a tizenhatos vonalától, kevéssel ment a labda kapu mellé. A 29. percben egy visszaemelt labda után Ennin közelről próbálkozott, ám Kovácsik az utolsó pillanatban be tudta gyűjteni a labdát. Fél óra játék után újra a Ennin próbálkozott, lövését Kovácsik bravúrral tolta szögletre. A 38.percben nagyon közel járt a Honvéd a gólhoz. Egy bal oldali szöglet után a kipattanót Plakuschenko lőtte vissza kapásból, ami a felső lécen csattant.

A 43. percben Lukic próbálkozott a tizenhatos vonaláról lövéssel, Kovácsik a léc alá tartó lövést szögletre tolta. Az 54. percben egy közepére adás után Priskin esett el egy védő szorításában a tizenhatoson belül, ám a játékvezető sípja néma maradt. A 63. percben egy tetszetős támadás futott végig a bal oladlunkon, aminek a végén Babati adott középre, ám az érkező Borsos élől a védők tisztázni tudtak. A 75. percben Zsótér elé került egy lepattanó labda, amit egyből kapura küldött, ám Toma lábáról szögletre pattant. A sarokrúgás után Kovácsikról a röviden helyezkedő Prenga elé pattant a labda, aki közelről a kapunkba lőtt 1-0.

A 78. percben ígéretes kontrát vezettünk, Kiss Be. vihette rá a Honvéd védelmére a labdát, ám az utolsó passza hosszúra sikerült, így gólhelyzet nem alakult ki a támadásból. Tíz perccel a mérkőzés vége előtt Babati vett át egy hosszú indítást, megpróbálta elpöckölni a hazaiak kapusa mellett, ám a lábában elakadt a labda. A 82. percben Óvári csapott le egy rövid passzra a kispesti kapu előterében, amivel bement a tizenhatoson belülre, majd az oldalhálóba lőtt. A 87. percben Borsos kapott egy remek indítást, amit egy pattanás után kapura lőtt, labdája kevéssel ment el a hosszú alsó mellett. A mérkőzés hajrájában mindent egy lapra feltéve rohamoztunk, meg is volt a lehetőség az ellenfél kapuja elé kerülni, szép támadásokat vezettünk, ám gólt nem sikerült szerezni, így egygólos Honvéd-győzelem született a főpróbán. Legközelebb már pontokért lépünk pályára, jövő vasárnap a Nyíregyháza ellen kezdjük meg a bajnokságot jövő vasárnap - szól a győri klub tudósítása.

Így látta a győri mester

Tímár Krisztián: - Nagyon hasznos mérkőzésen vagyunk túl, ahol azt gondolom, hogy az első félidő kicsit tompább játéka után, a második játékrészre jól felpörögtünk, és véleményem szerint a második félidő alapján meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. Abban mindenféleképp javulnunk kell, hogy a végjátékot tökéletesítsük, de azzal is van egy kis hiányérzetem, hogy pontrúgásból kaptuk a gólt, arra is oda kell figyelni, hogy ilyen könnyen ne adjunk gólszerzési lehetőséget az ellenfélnek, de úgy érzem, ha ez megvan, akkor ez a meccs 0-0, de véleményem szerint ebben a győzelem is benne volt, ami mindenképp optimizmusra ad okot nekünk az őszre.