Áprilisban szinte az egész ország Szabó Ottóért aggódott, az ETO egykori villámléptű szélsője épp volt klubja kupamérkőzése után lett rosszul. Rohammentő szállította kórházba, majd életmentő szívműtéten esett át Budapesten. A beavatkozás szerencsére jól sikerült, ám nehezen indult be a gyógyulás.

„Három hétig voltam a füredi szívkórházban, ahol sokan, maguk is meglátogattak – meséli a Verebes-féle csodacsapattal két aranyat, két ezüstöt és egy bronzérmet nyerő korábbi futballista. – Nagyon szép helyen, a Balaton partján van a kórház, s vigyáztak rám az orvosok és az ápolók, de bevallom, két hétig egyáltalán nem éreztem jól magam. Nagyon örültem, amikor letelt a három hét, de ezután sem engedtek haza. Nem voltak jók az eredményeim, így a fiam egyből a győri kórházba vitt, ahol még több hétig kezeltek. Infúziót, gyógyszereket kaptam, s hat hét után aztán végre már otthon aludhattam.”

Kontrollra azonban még sokszor kell visszajárni.

Ha nem lesz semmi probléma, igazából nagyobb vizsgálat majd csak fél évvel a műtétet követően vár rám, de a háziorvosommal gyakrabban találkozom. Vérvételre épp holnap is mennem kell, hogy meglássuk, milyen hatása volt az egyik vérhígítónak. Megpróbálok úgy élni, hogy nem gondolok a betegségre – bár főleg éjszakánként van néha bennem egy kis félelem, megfordul olyankor a fejemben, hogy bármikor újra rosszul lehetek, s talán nem érem meg a reggelt –, ez egyre jobban sikerül. Már újra autót is vezetek, és sokat sétálok a közelünkben lévő tó körül, hétvégén már kimentem a stadionba a csapat szombati edzőmeccsére is.

Az ETO jelenleg csupán az NB II-ben szerepel, de biztatóak a csapat nyári eredményei.

„Most láttam először játszani ezt a keretet, s meg kell mondjam, nagyon jó benyomást tett rám a csapat. Bízom benne, hogy a mostani bajnokságban ott lesz a feljutásért küzdők között az ETO, bár úgy vélem, ebben az erős mezőnyben ez egyáltalán nem lesz egy egyszerű feladat” – tette hozzá a korábbi közönségkedvenc, aki tisztában van vele, az élete már nem lesz olyan, mint a betegségét megelőzően, ám ha teheti, edzőként azért visszatérne a pályára. Fiatalokkal szívesen foglalkozna.

„Vigyáznom kell magamra, de már hiányzik a futball, az öltöző illata. Szombaton sokat beszélgettem a vezetőkkel, s azt mondták, ha jól vagyok, menjek vissza. Korábban is dolgoztam fiatalokkal, és szívesen csinálnám újra. Augusztus végéig kell döntenem, addig tartják a helyem.”