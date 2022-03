Ötödször rendeznek világfesztivált az ifjú pingpongosoknak hazánkban, igaz, 1989, 1990, 2000 és 2002 után meglehetősen hosszú szünetet követően éledt újra a verseny gondolata. Az ötlet – mint annak idején az eredeti – Herendi Ivánnak, a BVSC-Zugló korábbi szakosztályelnökének, az utánpótlás-válogatott hajdani kapitányának a nevéhez köthető.

A fesztiválon öt korosztály (U11, U13, U15, U17, U19) ifjú játékosai állhatnak asztalhoz a minden igényt kielégítő – 2017-ben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak is otthont adó – győri Olimpiai Sportparkban június 21. és 26. között – hangzott el az esemény nyitó sajtótájékoztatóján. A viadal különlegessége, hogy arra nemcsak nemzeti válogatottak nevezhetnek, hanem régiós együttesek és klubok is. A cél, hogy az utánpótlás legszélesebb rétegeinek nyújtsanak lehetőséget nemzetközi szereplésre, miközben várják az egyes korosztályok legjobbjait is. A minőségre törekvésre a múlt is kötelezi szervezőket, hiszen annak idején a világfesztivál győztese volt a későbbi háromszoros olimpiai és hétszeres világbajnok, kínai Zhang Ji-ke, a hatszoros EB-aranyérmes, fehérorosz Vlagyimir Szamszonov és a hétszeres Európa-bajnok Tóth Krisztina is.

Az esemény egyediségét jelzi, hogy a résztvevők a versenyek mellett fakultatív, kulturális és szabadidős programok sokaságán is részt vehetnek; a megnyitó- és a záróünnepség pedig különlegesen látványosnak ígérkezik a győri Széchenyi téren. A világfesztivál nyitó sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság nemrégiben megválasztott elnöke, Gyulay Zsolt elvállalta a fővédnöki tisztséget.

Nátrán Rolnad, a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke, a sportág nemzetközi szervezetének (ITTF) alelnöke elmondta, hogy Magyarország az elmúlt évtizedben értékes tapasztalatokat szerzett a nemzetközi események szervezésében (2016-ban felnőtt Európa-bajnokságnak, 2019-ben felnőtt-világbajnokságnak is otthont adott Budapest), és ennek a sorozatnak újabb fontos állomása az idei világfesztivál. Amely a magyar asztalitenisz-élet legfontosabb utánpótlásversenye lesz az idén, és amelyet a nemzetközi szövetség is kiemelten kezel. Megjegyezte: a szövetség a győriekre a sportág utánpótlás-fejlesztési programjában hosszú távon is fontos stratégiai partnerként számít.

A szervezőbizottság társelnöke, Herendi Iván szerint a világfesztivál egykoron megelőzte a korát, hiszen akkoriban a fiatalok még csupán kontinensbajnokságokon találkozhattak, ezen az eseményen azonban öt földrész legjobbjai csaphattak össze. Az általa nagyszabású álomként aposztrofált verseny húsz év után tér vissza 2022-ben. Győrben a tervek szerint 69 asztalon zajlik majd a játék mintegy 50 ország 600 fiatalja között.

Az utánpótlás legszélesebb rétegeinek nyújt lehetőséget egy ilyen sportesemény.

A szervezők másik társelnöke, Vígh Zsolt – a paraasztalitenisz-válogatott szövetségi kapitánya, a győri Club Aréna vezetőedzője – az eseményt kísérő programok jelentőségét méltatta, míg Radnóti Ákos győri alpolgármester arról beszélt: a világfesztivál tökéletesen illeszkedik a város sokszínű sportéletébe, és az Olimpiai Sportparknál nem is lehetne alkalmasabb helyszíne a viadalnak.

A nemzet sportolója, a négyszeres világbajnok Jónyer István, ahogyan már az 1989-es első alkalommal, most is fővédnökként segíti a szervezők munkáját. A korábbi klasszis fontosnak tartotta elmondani: mivel annak idején sokat adott számára pingpongsport, kötelességének érezte, hogy most is támogassa ezt a fontos kezdeményezést. Úgy véli, meg kell nyitni az utat a hazai ígéretek előtt, hogy kipróbáljak magukat a világ élmezőnye ellen, a megszerzett élmények pedig egész sportpályafutásukat végigkísérhetik.

Elhangzott, hogy az esemény „győri arca” lesz a kézilabda-legenda Görbicz Anita, az Európa-bajnok úszó Jakabos Zsuzsanna és a múlt évi, tokiói paralimpián bronzérmes asztaliteniszező, Szvitacs Alexa. A fesztivál előtt tartandó nemzetközi edzőtábor szakmai stábjába, illetve az edzői szeminárium előadói közé pedig szeretnék megnyerni a svédek jelenlegi szövetségi kapitányát, az ötszörös világbajnok Jörgen Perssont.

A világfesztivál részletes versenyprogramja a worldfestival2022.hu-n megtekinthető.

Az eddigi négy világfesztiválon a már említetteken kívül a következő, olyan versenyzők szerepeltek a mezőnyben, akik felnőttkorukra a világranglista élcsoportjába küzdötték magukat: Ovidiu Ionescu (Románia), Elizabeta Samara (Románia), Daniel Habesohn (Ausztria), Daniela Dodean (Románia), Gustavo Tsuboi (Brazília), Galia Dvorak (Spanyolország), Paul Drinkhall (Anglia), Margarita Pesotskaia (Ukrajna).

A legutóbbi győztesek, 2002

Ifjúságiak. Fiúk. Egyes: Zwickl Dániel (Magyarország). Páros: Tao Feng, Wang Yang (Kína). Csapat: Magyarország. Leányok. Egyes: Erdélyi Annamária (Szerbia). Páros: Erdélyi Annamária, Ema Recko (Szerbia). Csapat: Románia.

Serdülők. Fiúk. Egyes: Zhang Ji-ke (Kína). Páros: Jiang Tian-yi, Zhang Ji-ke (Kína). Csapat: Kína. Leányok. Egyes: Cao Zhen (Kína). Páros: Cao Zhen, Wang Xuan (Kína). Csapat: Kína.

Újoncok. Fiúk. Egyes: Jubin Kumar (India). Leányok. Egyes: Elizabeta Samara (Románia).