– A megbecsülés azért kötelezi is Lengyeléket, hogy a munka nem állhat le.

– Igen, ez már bennem is megfogalmazódott, és főleg akkor érintett meg, amikor édesapám nevét először olvastam az épületen. Idáig is ez volt az életünk, de ezek után már nem is tehetünk mást. Az intézmény neve kötelez bennünket.

– Ha azt mondom, pántlikás sikerek, mi jut először eszébe?

– Barátságok, házasságok, pántlikás gyerekek, az összetartás. Siker, hogy vagyunk és együtt vagyunk azokkal is, akik évtizedekkel ezelőtt táncoltak itt.

– Azt hittem, a különböző díjakat sorolja, amiket a vitrinekben láthatunk.

– A díjak fontosak, feltesszük a polcra és tudjuk, hogy mikor és miért kaptuk. Súlya azonban annak van, amit a díjak mögött tudhatunk. A rengeteg próbának, a sikeres fellépéseknek, műsoroknak és az azokat követő felszabadult buliknak, beszélgetéseknek, a közösségnek. Fontos a megmérettetés, a szakmai díj, de a sikert számomra ez jelenti.

– A pántlikások összetartása mindig is híres volt.

– És most is megvan. Egy erős közösség, és csodálatos, hogy szenior táncosaink, akik már negyven, ötven felé ballagnak, nagyon jól megértik egymást a fiataljainkkal, a huszonévesekkel. Mint egy nagy családban. A színpadon persze a korkülönbség nem látszik. Ott megszólal a zene, a szemek villannak és egyszerre mozdulnak a lábak.

– Meddig lesz Pántlika?

– Az utánpótlást a művészeti iskolások jelentik, akiknek talán most is büszkeség, hogy pántlikások lehetnek. A napokban gondolkodtam azon is, hogy negyven év nagyon hosszú idő. Mindig vannak új hullámok, divatok, de a múltunkra támaszkodva talán mondhatom, hogy a néptánc, a Pántlika örök.

Névjegy Lengyel Ágnes Győrben született, 12 évesen került Csornára. Óvónői végzettséget szerzett, majd a táncművészeti főiskolát végezte el. 1999-ben szülei mellett lett a Timaffy László Művészeti Iskola munkatársa. Édesapjától 2015-ben vette át az intézmény igazgatói és a Pántlika Néptáncegyüttes művészeti vezetői feladatait.