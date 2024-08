Verseny után városnézés

– Milyenek voltak a körülmények Katowicében?

– Sokan gyűltünk össze, valóban világbajnokság volt, ugyanis minden földrészről érkeztek egészen fiatalok és idősebbek is. A csehek valamiért nagyon jók gépírásban. Itt volt versenyszám, amelyben az első három helyezett Csehországból érkezett, de például gyorsírás kategóriában, ahol kézzel kellett írni, két magyar is dobogós lett. Magyarországról alig néhányan utaztunk ki, Győr-Moson-Sopronból pedig én voltam az egyetlen résztvevő. Két napon keresztül versenyeztünk, de még maradtunk néhány napot, tudtunk várost nézni, illetve tartottak egy nemzetközi konferenciát is.

– Milyen képesség kell ahhoz, hogy valaki ilyen sebességgel tudja leütni a billentyűket?

– Az lényeges, hogy sok koncentráció és kitartás kell hozzá. Gyakoroltam is előtte, főleg az iskolában. Ám a gépírással kapcsolatban nincs különösebb családi indíttatásom. Rábacsécsényen élek, onnét járok be mindennap Győrbe, a Deák-iskolába. Édesapám szobafestő, három testvérem van. A képességem és a gépírásszeretet talán úgy alakult ki, hogy mindig érdekeltek a számítógépes játékok, és játék közben elsajátítottam a gyors gépelést. Hozzáteszem, valószínűleg angolul is így tanultam meg, észrevétlenül.

A grafikusi pálya is érdekli

– Mit gondol, hogyan tudja hasznát venni később eme tudásának?

– Még nem tudom. Valójában hobbiként kezelem. A terveim között az szerepel, hogy a pénzügyi szakmában maradok, illetve a marketing érdekel, ezek mellett pedig még szeretek rajzolni, a grafikusi pálya ugyancsak vonzó számomra. Egyszerűen arról van szó, hogy tanárnőm, Lantos Eszter látta, hogy a gépírásórán jól szerepelek, így megbeszéltük, hogy indulok versenyeken, ahol aztán szépen sorban győztem. Érdekességként megemlítem, hogy online ugyancsak rendeznek versenyeket, ott tizenegy nyelvet kell legépelni japántól a horvátig, abban a kategóriában korábban szintén szép eredményt értem el, a tizennyolcadik lettem a világon.

– Mondhatjuk, hogy a junior kategóriában ön a legjobb magyar?

– A legjobb kettőben biztosan benne vagyok. Egy kiskunfélegyházi vetélytársam van, szinte az összes megmérettetésen vele küzdünk az első helyért. Ezúttal a világbajnokságon a három kategóriából kettőben előtte végeztem.