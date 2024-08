– Olyan szakmát választott, amit ma már nagyon kevesen űznek. Hogyan lett bognár?

– Ha rajtam múlt volna, fodrász lettem volna. De édesapám, aki a mezőgazdaságban dolgozott, javasolta, hogy válasszam a bognárkodást, így akkor nem kellene a gazdaságban szerszámokat vásárolnunk, azt el tudnám készíteni. Ma sem bánom, hogy hallgattam az apai szóra. Igaz, a szakma sokat változott azóta, amióta én Vráber János mester mellett tanulni kezdtem. Akkoriban még négyen is tevékenykedtek e szakmában, és mind megéltek. 19 évesen lettem segéd, egy hónap múlva a mosonmagyaróvári tangazdaságban alkalmaztak. A mezőhegyesi állami gazdaságnak készítettünk szekereket. Egyébként a tangazdaságban a munkák zömét muraközi lovakkal és szekerekkel végezték. Innen csábítottak Hegyeshalomba, szintén az állami gazdaságba: naponta jártam biciklivel Dunakilitiről a munkahelyemre és haza, s itt is bognárként dolgozhattam egészen addig, amíg be nem hívtak a katonaságba. Itt egyébként harsonán játszottam a zenekarban. Édesapám lebetegedett, s édesanyám kérésére hazajöttem, hogy segítsek otthon a mezőgazdaságban. A termelőszövetkezet megalakulásakor maradtam Dunakilitin: akkoriban tizenhat pár ló végezte a munkákat, kellett a bognár. 1968-ban kezdődött el jobban a gépesítés. Innen mentem nyugdíjba 1989-ben. A rendszerváltás után a lovakat már inkább hobbiból tartották, nem munkára.