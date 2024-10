Ugyanakkor elengedhetetlen a gyermekek felé a szeretet, a szabadság, a kreativitás, az elfogadás az odafordulás, igényeik kielégítése. Mindig is a gyermekközpontúságot tartottuk szem előtt, hogy megmaradjon a kicsik személyisége és az életkori sajátosságaiknak megfelelő legyen a fejlődésük. Mert az óvoda nem egy kisiskola és a családokkal együtt vállaljuk a gyermekek nevelését.

Fotó: Csapó Balázs

– Milyen érzésekkel nyugtázta, hogy egy korszak véget ér az életében a nyugdíjba vonulásával?

– Csaknem 50 év szakmai munka van a hátam mögött, de az élet nem áll meg, csak egy szakasza. Elérkeztem egy új korszak küszöbéhez, de a nyugdíjba vonulás nem visszavonulás valamitől, hanem visszavonulás valamihez. Most éreztem meg igazán, hogy elfáradtam, már pihenésre van szükségem. A Barack csoportban 33 évet dolgoztam, és be kell valljam, megijedtem, mi lesz velem ezután. De meg kellett találni, milyen utak várnak rám a nyugdíjasévek alatt, most végre lesz idő otthon is a kertgondozásra.

– Több generációt nevelt ki a szárnyai alatt. Akkor is nehéz volt a búcsú?

– Mindig fájdalmas elengedni őket, hiszen az évek alatt nagyon a szívünkhöz nőnek. Mégis büszkeséggel tölt el, amikor látjuk, hogy felkészültek és izgatottan vágnak neki egy új életnek – a felnőtté válás első lépcsőfoka felé –, az iskolának. Látjuk, mennyit fejlődtek, okosodtak, ügyesedtek, változtak. Sírós babákból a végére talpraesett fiatalok lettek. És ez a visszajelzések szerint is így van: az iskolákból és a szülőktől is azt kaptuk eddig, hogy megfelelő felkészítést kapnak, mire a padba kerülnek.

– Mikre a legbüszkébb?

– Az óvodára, mert jó hírű és elismert évtizedek óta, nemcsak szűk környezetünkben, hanem az egész városban. Amire talán mégis a legbüszkébb vagyok, hogy a hatásomra elindult a másik kettő mellett még egy tehetségcsoport, valamint hogy a kolléganők mindig mellettem álltak, szerettünk együtt dolgozni. Sok erőt adott vezetőként is a támogatásuk, szeretetük.

Névjegy Marcali Hilda 1956. szeptember 13-án született, 14 éven át volt óvodapedagógus, majd 14 évig munkaközösség-vezető, 9 évig tehetségfejlesztő szakértő, 16 éven keresztül óvodavezető-helyettes, majd 2019-től óvodavezetője a győri Tárogató Óvodának és tagóvodáinak. Szakmai végzettségét a soproni óvónőképző intézetben szerezte, majd a Budapesti Tanítóképző Főiskolán és a Nyugat-Magyarországi Egyetemen is képezte magát. 1993-tól a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület tagja. 2005-ben kapott főtanácsosi címet, 2009-ben Dr. Kovács Pál ezüst emlékérmet, majd 2018-ban Győr Oktatásáért kitüntető címet vehetett át a győri önkormányzattól. Munkatársai elismeréseként háromszor ítélték oda neki a Tárogató-díjat.