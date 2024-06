A kiváló billentyűs gyerekkori álma teljesült azzal, hogy abban a zenekarban zenélhet, melyért gyermekkora óta rajong. Péter büszke rábaközi gyökereire is, hiszen felejthetetlen nyarakat töltött Rábatamásiban, és zenélni is ebben a régióban kezdett. Aztán következtek a győri vendéglátós évek, különböző zenekarok, barátság a legendás Tunyogi Péterrel, míg végül oda került ahova mindig is vágyott. „A munkások, a parasztok, és az értelmiségiek kedvenc zenekarába”.

