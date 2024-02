A folyók városában a Magyarok a Magyarokért Hagyományápoló és Hagyományőrző Egyesület, valamint a Kárpát-medencei Vitézi Rend összefogásával rendezik meg a felolvasást. A maratonon bárki elmondhatja kedvenc költeményét, novella- vagy prózarészletét. A rendezvény pénteken este kezdődik és másnap estig tart a Pedró Pékség Vágóhíd utcai épületében.

Kevéssé ismerjük és még kevésbé olvassuk a magyar irodalom legszebb műveit. A Wass Albert-felolvasómaraton huszonöt órájában számos hazai íróval és költővel lehet majd megismerkedni.

– Szeretnénk, ha a fiatalok és az idősebb korosztály is kedvet kapna ahhoz, hogy a telefon mellett a magyar írók és költők köteteit is lapozgassa. A felolvasómaraton egy olyan lehetőség, ahol mindenki megmutathatja magát és kedvenc írásait, ezzel másokat is motiválva – mondta el a maraton két szervezője, Hegedüs Kolos, a Magyarok a Magyarokért Hagyományápoló és Hagyományőrző Egyesület megbízott elnöke és vitéz Fehér Csaba, a Kárpát-medencei Vitézi Rend Nyugat-Dunántúl Vitézi Törzsszékének vezetője. – Iskolásokat és nyugdíjasklubokat egyaránt meghívtunk, de a dolgozó korosztályból is várunk felolvasókat. Bár az esemény Wass Albert nevéhez kötődik, nem csak az ő műveit lehet felolvasni.

A részvételhez nem szükséges előzetes jelentkezés, bárki bekapcsolódhat, hogy felolvasson kedvenc magyar irodalmi alkotásából. Az eseményt a világhálón is közvetítik.

– Szombat délelőtt az iskolásoknak és egyetemistáknak tartunk versenyt, ahol a közönség szavazza meg a legjobb felolvasót. A péntek éjszakai és a szombat hajnali órák pedig a bevállalósabbaknak jelenthetnek különleges élményt. Utóbbihoz hatalmas segítség volt a számunkra, hogy a Pedró Pékség felkarolta az ötletünket és helyszínt biztosít a számunkra.

A szervezők kiemelték: az irodalom népszerűsítése mellett fontos céljuk a közösségformálás, hogy a művek által lehetőség nyíljon új ismeretség kötésére. A felolvasás péntek 18 órától szombat 19 óráig tart.