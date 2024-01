- A Kantharosz Gála már nem csak a város és a régió legrangosabb jótékonysági eseménye, hanem országos érdeklődést kiváltó rendezvény - fogalmazott a sajtótájékoztatón Ősz Gábor, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatóhelyettese. - Az együttes a kezdetek óta elsőszámú támogatói a gálának, ezért örülünk, hogy idén is részesei lehetünk az összefogásnak. Idén olyan világhírű művésszel állhatunk egy színpadon, akit sokkal többen ismernek külföldön, mint idehaza és több koncertet is ad a határon túl. Kapcsolatunk és közös munkánk 2015-re nyúlik vissza Orosz Zoltán harmonikaművésszel, akivel a gálára három új feldolgozással is készülünk. Az eMeRTon- és Artisjus-díjjal kitüntetett harmonikás mellett Rácz Márton karmester is elfogadta a felkérést és szintén fellépési díj nélkül vállalta a koncertet. A repertoár izgalmas és színes lesz, Vivalditól kezdve, a francia sanzonokon át a népzenékig minden műfajt felvonultatunk - fejtette ki Ősz Gábor.

A műsorvezető páros ezúttal is Borbás Marcsi, a borárverés háziasszonya és Fábián György lesznek. A jegyértékesítés elkezdődött, már a negyede el is fogyott, melyek ára idén egységes. Az ebből befolyt összeg teljes mértékben jótékony célra megy. Évről-évre egyre több civil és cég csatlakozik a támogatók körébe, akik még nem tették, azoknak erre még van lehetőségük február végéig.

A Kantharosz Gála alapítói, szervezői és támogatói a sajtótájékoztatón. Riegler Antal, alapító, Szabó-Cseszneki Nikolett szervező, Pálfalvi-Pottyondy Nóra, az idei gála főszervezője, Ősz Gábor, a Győri Filharmonikusok igazgatóhelyettese, Cseri Norbert főborász, Pió Márta, alapító és Tagai István, alapító.

Fotó: Rákóczy Ádám

- Tavaly több mint 40 pályázat érkezett be, idén meghosszabbították a beküldési határidőt, így még február 23-ig bárki pályázhat támogatásra Győrből és környékéről egészen Dunaszerdahelyig - emelte ki Szabó-Cseszneki Nikolett szervező.

A gála főszervezője, Pálfalvi-Pottyondy Nóra elmondta, hogy idén is számos felajánlótól érkezik olyan különleges tétel, amely manapság már nem elérhető. Többek között egy csúcsvörösbort ajánl fel a Pannonhalmi borvidékről a Cseri Pincészet. A felajánlók között szerepel még a tenger mélyén érlelt boraival az Elixsea, a Figula és a Götz Pincészet, Gere Attila, valamint a Juhász testvérek Pincészete, Takler Pincészet és végül a Pannonhalmi Pálinkárium.