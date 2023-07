Tizenegyezer-nyolcszáz karszalag fogyott el a Győrkőc fesztiválon a hétvégén. Kocsis Rozi, a főszervező Vaskakas bábszínház igazgatójának becslése szerint mivel senki nem egyedül, hanem legalább egy, de inkább két kísérővel jött, nagyjából harmincezer ember hömpölygött a belvárosban.

– Sajnos nem is volt mindenkin karszalag, pedig az a biztonság miatt fontos, mert rajta van a kísérő telefonszáma. A három elveszett kisgyerekünk is a szalagtalanok közülük került ki, de szerencsére mindenkinek sikerült megtalálni a szülőjét. Csodálatos produkciókat láttunk a hétvégén, az ország távoli csücskéből is találkoztam visszajáró családokkal. Amikor a szülők bejönnek a backstage-be megköszönni, és villog a város a gyerekmosolyoktól, az pompázatos, akkor érzi az ember, hogy jó élni, és érdemes csinálni. Még az égiek is velünk voltak, másutt tombolt a vihar, nálunk mindössze 15 percet kellett lemondani egy koncertből, akkor sem vihar, csak némi eső miatt.

Kocsis Rozi azt mondta, a szervezők még javában pakolnak, szortíroznak és takarítanak, de boldogok a hétvége sikerétől.