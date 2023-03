Amint arról beszámoltunk, a Kétfecske, a MIHE Mosonszolnoki Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület és a Hansági Múzeum összefogásában közös alkotásra hívták a kézművesköröket, nyugdíjasklubokat, iskolai osztályokat és érdeklődőket: a Petőfi-emlékév tiszteletére elkészítették retextilből Petőfi Sándor arcképét. A közös alkotás két hete kezdődött.

– Több mint hatvanan mintegy négyszázötven órában dolgoztunk ez alatt a két hét alatt. A Mosonszolnoki Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület, a Levél Barátainak Egyesülete tagjai, a szakköröseim mellett jöttek diákok a piarista és a Bolyai-iskolából, továbbá családok – számolt be a munkáról Kocsis Angéla, a Kétfecske alapítója. Az ötletgazda szerint nem volt feltétel, hogy valaki tudjon horgolni, szőni vagy kötni, a foglalkozásokon ugyanis megmutatták, mit hogyan kell készíteni.

Két héten át több mint hatvanan dolgoztak az alkotáson. Fotó: Kerekes istván

A bolyais Vas Levente napközis foglalkozás keretében kapcsolódott be a munkába, és annyira megtetszett neki, hogy édesanyjával is ellátogatott a közös alkotásra. Horváth Adrienn, mint elmondta, szeret kézimunkázni, és jó, hogy most egy ilyen különleges akcióban is részt tudott venni. Az ötödik osztályos Pribánszki Emese is alig hiányzott a találkozókról. – Négyéves koromban ismertem meg a retextiltechnikát. Már a Mosonszolnoki Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület faluszőnyegén is dolgoztam – számolt be a diáklány, aki a színes alkotáson a zöld egészét meghorgolta.

A közös munka eredményét a városlakók és a közlekedők a Mosonvármegyei Múzeum oldalán láthatják: a háromméteres alkotást éppen ma, március 14-én helyezik ki.