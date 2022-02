A premontrei rend alapításának 900. évfordulója előtt tiszteleg alkotásaival Horváth Róbert csornai amatőr szobrász. Szűz Mária alakját több domborművön is megformázta, illetve az első ismert csornai apát, Genetius alakját is agyagba öntötte. „A premontreieknek köszönhetjük, hogy Csorna ma is gazdag keresztény hitű város” – vallja Horváth Róbert.

– Amikor Márton apát úr annak idején bejelentette, hogy alapításának kilencszázadik évfordulóját ünnepli rendjük, gondolkodni kezdtem. Mivel hagyhatnék nyomot magam is e csodálatos évfordulón? Akkoriban került fel a rendház dísztermének falára az első ismert csornai apát, Genetius. Kutakodni kezdtem a korabeli szerzetesi viseletek után, próbáltam másolni, aztán újragondolni az alakot. Így készült el a Genetius apát-tanulmányom – mutatta be alkotását az amatőr művész.

Horváth Róbert következő gondolata az volt, hogy Szűz Mária-domborművel állít emléket a jeles esztendőnek. Nem véletlenül választotta Máriát.

– A premontrei rend különösen tiszteli Szűz Máriát, a csornai apátság egyik értékes dísze pedig a Rábaközi Boldogasszony kegyképe. Abból merítettem én is az ihletet, és érzéseim szerint formáltam Máriát. Számomra ő nem egy modern asszony, amilyennek sokszor manapság megjelenítik a különböző alkotásokon. Nem jár kozmetikába, nem divatszalonokból öltözködik giccses ruhákba. Nekem Mária egy küzdelmes, de törekvő életet élő, a fájdalmat megélő édesanya, asszony. Ezt próbáltam a három domborművön is jelezni – mondta az alkotó.

Horváth Róbert idén is foglalkozik még a premontreiekkel. Ugyancsak a Rábaközi Boldog­asszony szobrán dolgozik, egy olyan művön, melyet elkészülte után elhelyezhet a premontrei templom előcsarnokában lévő Lurdi-barlangban.

– Persze, ehhez még az atyák engedélyét is meg kell szereznem – tette hozzá. – Talán így valóban sikerül egy pici nyomot hagynom magam után. Ami persze csak porszem mindazokhoz az értékekhez képest, amit a rend teremtett Csornán. A premontreieknek köszönhetjük, hogy Csorna évszázadokon át megmaradt erős hitű keresztény településnek. Azt is tudnunk kell, hogy amit az atyák létrehoznak, azt nem viszik el magukkal, azt itt hagyják és az mindannyiunké. Nekem az ősiséget és az állandóságot jelenti az apátság és a rendház – fogalmazta meg érzéseit Horváth Róbert.