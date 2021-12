Kerekes István Egy verseny margójára című sorozatának egy Győrben, a Kajak-Kenu Maraton Magyar Bajnokságon készült képét első díjjal jutalmazta a Magyarország 365 zsűrije az életképek kategóriában. Szintén a megyeszékhelyen kapta lencsevégre Start című felvételét a mosonmagyaróvári fotóművész, mellyel az operaház különdíját érdemelte ki.



Idén 6500 pályázó 37 ezer képpel nevezett az országos fotósmegmérettetésre: a legjobbakat a budapesti Eiffel Műhelyházban szerdán díjazták, és kiállítás is nyílt a válogatott munkákból.



Rekordszám



– Egy-egy fotópályázaton való megmérettetésen, melyen a munkáim több száz vagy több ezer más fotóval versengenek, és sikerül díjat elnyernem, nagyon pozitív visszajelzés és felmérés is egyben, hogy jó úton haladok. A Magyarország 365 fotópályázatra szintén ezért neveztem, hisz ez is egy jó mérce. Nagyon nagy megtiszteltetés az első díj. Azt jelenti, valami egyedit tudtam készíteni, egy olyan képet, amivel a zsűrit sikerült „megállítani”. Különösen, mivel rekordmennyiségű fényképpel neveztek erre a fotópályázatra – kezdte beszélgetésünket Kerekes István, aki, mint elmondta, a három meghirdetett kategória közül egyedül az életképek kategóriába nevezett be tizenöt képpel a beküldhető huszonötből.



– Az öttagú zsűri az első díjas fényképemet az „Egy verseny margójára” című sorozatomból emelte ki egyedi képként. Emellett a harminchétezres képtömegből közönségszavazásra ajánlottak 159-et, ezek között kettő fekete-fehér fényképem szerepelt. Meglepetésemre a Magyar Állami Operaház különdíját is átvehettem a Győrben készült Start című fotómért – avatott be lapunk külsős munkatársa.

Kerekes Istvánnak Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus, a zsűri tagja adta át a fotópályázat első díját. Háttérben a győztes alkotás.

Forrás: Kisalföld





Kajak-kenu bajnokságon



– Az életkép kategória első díját elnyert fotómat Győrben, a Kajak-Kenu Maraton Magyar Bajnokságon fényképeztem. A verseny a járvány miatt zárt terepen zajlott. Az Aranypart szabadstrand körüli lezárt részre csak a sportolók, edzőik, a verseny szervezői, rendezői és a média munkatársai léphettek be. A versenyre kilátogatók, szurkolók, a sportolók szülei, hozzátartozói a környező, általuk látogatható helyekről nézhették a megmérettetést és követhették a futamokat. Ahogy a zárt területen fotózgattam a verseny mozzanatait, észrevettem, hogy a Jedlik hídról nagyobb tömeg figyeli az eseményt. És ekkor döntöttem úgy, hogy felsétálok a hídra, és megnézem, milyen perspektíva nyílik onnan. Amikor a hídra érkeztem, épp a kajak-kenusok bemelegítője zajlott körülbelül 350 méterre a hídtól a ­Mosoni-Dunán. Ami érdekesnek tűnt, hogy az elmozdítható stég, a palló meghatározza a jelenetet a rajta álló emberekkel. Mivel az összkompozíció nagyon egyedinek tűnt, megörökítettem – mesélt az első díjas képről az alkotó.



Több mint 3200



A mosonmagyaróvári fotóművész rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi fotópályázatokon. Ezidáig több mint 14.000-szer állították ki munkáit hat kontinensen, és több mint 3200 díjat nyert el velük. Az elmúlt években rendszeres szereplője a két legnívósabb magyar fotósmegmérettetésnek, a Magyar Sajtófotó és Az Év Természetfotósa pályázatoknak.



– Az idei év nemzetközi szinten több egyedi eredményt is hozott, de számomra mind közül messzemenően a legnagyobb siker a mobiltelefon-fotózás Oscarjának tartott iPhone Photography Awards 2021 eredménye volt. Első magyarként hozhattam el a fotópályázat nagydíját több mint száznegyven ország fotósa közül – búcsúzott Kerekes István.