– Hatalmas megtiszteltetés nekem, hogy Győrben ünnepelhetjük meg közösen a Magyar Művészeti Akadémia köztestületté alakulásának 10. évfordulóját. Külön öröm számomra, hogy számos akadémikussal és ösztöndíjassal büszkélkedhetünk. Nyugat-Dunántúlon Győr, Pannonhalma fontos kulturális csomóponttá vált. A táncművészet legnagyobb ünnepének, a Magyar Táncfesztiválnak is Győr ad otthont évről évre, biztosítva szakmai találkozókat is. A város volt az egyik helyszíne a Budapesti Vonósok hangversenykörútjának, ahol a Zeneművészeti Tagozat akadémikusainak művei szerepeltek műsoron. Itt rendezték meg a XV. Országos Hegedűverseny regionális fordulóját is a Zeneművészeti Tagozat támogatásával. A győri Richter Teremben adta elő a Győri Filharmonikus Zenekar a „Mesék a zenében” című szimfonikus zenekari hangversenyt, melyben Balassa Sándor, Dubrovay László, Kovács Zoltán, Nógrádi Péter és Tóth Péter akadémikusok szerzeményei csendültek fel. A Győri Nemzeti Színházban zajlott 2017-ben a IV. Párbeszéd a magyar színház jövőjéért című előadó-művészeti szakmai konferencia, amely számos színházszakmai kérdést tárgyalt az országos évadnyitó keretében. Az évente összehívott találkozó a szakma jelentős eseménye, ahol a színházművészet szinte minden területéről érkező résztvevők időről időre áttekintik a hazai színházi élet aktuális kérdéseit és megfogalmazzák a színház jövőjéről alkotott elképzeléseiket is. Idén a győri bencés gimnázium dísztermében rendezték A szakralitás misztériumai címmel a Színházművészeti Tagozat vándorkiállítását is – fejtette ki lapunknak Kiss János.