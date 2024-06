Az egyházközség nevében Bella Vencel, a plébániai tanácsadó testület alelnöke gratulált Balázs atyának, és kérte Isten áldását további papi szolgálatára. Az atya Kóny mellett Markotabödögén, Rábapatonán és Enesén is ellátja a lelkipásztori teendőket. A köszöntőben kiemelték helytállását, és azt, hogy lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint vezeti nyáját.

Balázs atya nemcsak a lelkek pásztora, de az egyházi értékeknek is jó gazdája. Csak Kónyban például nevéhez fűződik a paplak, a kántorlak, a Sirtói kápolna felújítása, de döntő szerepe volt abban is, hogy a vihar által megrongált templomtoronyra a közelmúltban visszakerülhetett a kereszt. Brezina Balázst a társközségekben is köszöntötték a hívek.

Felvételünk a kónyi templomban készült.