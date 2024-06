A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint változik az egyes járatok menetrendje. Módosul többek között a Sopron és Fertőrákos közötti járat, amely a Tómalom fürdő megállót is érinti. Az egyes járatok 5 perccel korábban közlekednek. Az autóbuszok Sopron belterületén helyi díjszabás szerint is igénybe vehetők. Változik a Sopron–Kópháza menetrend is. A Sopronból 13.35-kor in- duló és vissza irányban 14.05-kor közlekedő járatok 5 perccel korábban, 13.30-kor és 14 órakor indulnak. A Sopron és Kapuvár közötti buszok, amelyek Fertődöt is érintik, a tanítási napokon 15.25 helyett 5 perccel korábban, 15.20-kor indulnak.

A menetrendváltozás érinti a Sopron–Újkér–Sopronhorpács–Zsira–Szakony között köz- lekedő járatokat. Munkanapo- kon a 18.15-kor Egyházasfalutól Sopronig közlekedő busz 5 perccel később, 18.20-kor in- dul. A munkanapokon 20 órakor Újkértől Egyházasfaluig közlekedő járat 5 perccel később, 20.05-kor indul. A Sopron–Lö- vő–Sopronhorpács–Szakony közötti járat pedig munkanapokon 7.15-kor Szakonyból 5 perccel később, 7.20-kor indul.