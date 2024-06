Győrnél elsősorban a Duna hatása érvényesül, elnyúló tetőzés jellemzi a folyó teljes hazai szakaszát is, továbbra is lassan apadó, helyenként stagnáló vízjátékkal.

A vízügyi szolgálat továbbra is a nap 24 órájában folytatja az ár elleni védekezést. A Rábán és a Dunán több száz vízügyes figyeli éjjel-nappal a gátak állapotát.