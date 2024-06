10 éve - Vasúti fordítóból fiatalok színpada Sopronban

Az egykori Déli pályaudvar környékén feltártak egy Ferenc József idejéből származó, 18 méter átmérőjű vasúti fordítókorongot. Ifjú tehetségek színpadát álmodott belőle a tulajdonos, aki szolgáltatóegységeket is tervezett a ma még rendezetlen területre.

Bognár Csaba tervei szerint Sopron ifjúságának újabb kulturált találkozási pontját teremtik meg. Fotó: Kisalföld archívum

Az ókori szabadtéri színházakhoz hasonló, kör alakú lépcsős építmény tűnik szembe a Bánfalvi út mentén, a volt Déli vasúti pályaudvar térségében. Esetünkben azonban nem kultúr-, hanem ipartörténeti emlékről van szó. A területen nemrég tártak fel egy Ferenc József idejéből származó vasúti fordítókorongot. Idős emberek szájhagyományaiból tudta Bognár Csaba, a terület tulajdonosa, hogy az 1847-ben épített soproni Déli pályaudvarhoz egy vasúti fordítókorong is tartozott. Ennek oka, hogy a gőzmozdonyokat mindig orral előre kellett a szerelvények elé állítani, mert úgy 80-100 kilométeres sebességre is képesek voltak, míg hátrafelé csak 40-nel tudtak haladni. Aztán megjelentek a dízelmozdonyok, s a fordítókorongok feleslegessé váltak.

Bognár Csaba amikor elhatározta, a vasút melletti ingatlannak a benzinkúttól az Erzsébet-kert felé eső részét is rendbe rakja és funkcióval látja el, akkor gondolt arra, fel kellene kutatni ezt az ipartörténeti emléket. A kerítéstől nem messze sikerrel jártak. Szakértők szerint a korongot határoló, kézzel faragott, ívelt mészkövek megegyeznek az Országház épületének anyagával. Az is kiderült, hogy a fordítókorong egy része a bombázás során megsérült. A vállalkozó először az eredeti állapotot szerette volna visszaállítani, de a becsült 36 millió forintos költség túl magasnak bizonyult. A feltáró munkák során viszont örömmel tapasztalták, milyen pompás a mélyedésben az akusztika. Ez vetette fel az ötletet, hogy egy olyan - részben forgó -színpadot kellene létrehozni, ahol a város tehetséges fiataljai szerepelhetnének. A még rendezetlen területet is hasznosítják, oda szolgáltatóegységeket építenek. Lesz kávézó és fagyizó, valamint biztonságtechnikai telephely és informatikai kiskereskedelemmel foglalkozó üzlet.