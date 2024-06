Az első napon sütiversenyt is hirdettek "Régi recept új köntösben" címmel, és arra kérték az nevezőket, süssék meg nagymamájuk receptjét megújítva. Sok szép és finom nyalánksággal neveztek be, végül Kiss Vivien süteményét értékelte a legjobbnak a zsűri, s dobogós lett még Csontos-Németh Boglárka és Ács-Németh Krisztina süteménye.

– Ma Darnózseli Szigetköz közepe – hangsúlyozta Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke, aki a süteménysütő verseny egyik zsűritagjaként értékelte a benevezők odaadó munkáját.

– Annyi érték van itt, feltárásuk óriási ötlet – vélekedett az elnök.

Tamás Lőrincné Marika néni a Települési Értéktár Bizottság elnökeként arról beszélt, hogy Darnózselin sok értékkel büszkélkedhet, melyeknek bemutatása ás megismertetése a fiatalokkal fontos feladat.

A három napos eseményhez testértelepülési találkozó is társult. A Galántai járásból Felsőszelivel a kilencvenes évekre nyúlik vissza az együttműködés, és kultúra és a sport is összekötötte a két települést. A vajdasági Magyarittabéval pedig partnertelepülési kapcsolatot ápol a szigetközi falu. A szombati napon hagyományőrző előadások keretében mutatkoznak be a magyarittabéi, felsőszeli és darnózseli csoportok, így a Szigetköz Táncegyüttes és az Őszirózsa Nyugdíjasklub.

A gyermekeknek is sok programmal kedveskednek, köztük szombaton 11 órától az Aranykapu Zenekar koncertjével. Este fél 7-től Kis Grófo is felép.

Vasárnap ünnepi szentmisét tartanak a partner- és testvértelepülésekért és Darnózseliért.