Az egész napos program során többek között bemutatót tart a nyúli Pilinszky János Általános Iskola Kökörcsínyek néptánccsoportja, a nyúli óvoda Eszterlánc néptánccsoportj. Megismerkedhetnek a kilátogatók a nyúli Mazsorett és Sporttwirling Egyesülettel, a Pilinszky-iskola népdalcsokrokat énekel, és fellép a Nyúli Falukórus, a Nyúli Borbarát Dalkör, a Rába Koncert Fúvószenekar. A Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület "örömtánca" is színesíti a programot, akárcsak az afrikai Serengeti Troup koncertje és táncháza. A Dinamic Dance SE hiphop-bemutatója után Ősz Andrea spa- és thai-masszázs világbajnok színpadi bemutatója lesz látható. Az estet a Kvint operett előadása, végül a Sétagalopp együttes koncertje zárja.

Délután 3 és 6 óra között a Magyar Vöröskereszt ingyenes szűrővizsgálattal várja a vendégeket. Lesz lehetőség vércukor-, véroxigénszint-, húgysav-, vérnyomás-, CO- és koleszterin-mérésre, a BMI-indexet is meg lehet mérni, és lesz PSA-szűrés is.

A nap folyamán a Márton Lakóotthon “Híd a jövőbe” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány a kis lakói által készített kézműves termékeket árusítja. Jelen lesz a Szurkolók az Állatokért Győri Alapítvány, mely kutyás és madaras bemutatót tart.

A gyermekek számára ugrálóvár, kreatív hajfonás, agyagkorongozás, arcfestés, főzött gyurma foglalkozás lesz. Délután a Vöröskereszt témájával meghirdetett gyermekrajzokat állítják ki és díjazzák. A helyi kézművesek, kistermelők kirakodóvásáron mutatják be portékáikat.

A vöröskeresztes vándorbotot Schreiner Károly népi iparművész, a Sokorói Tájegységi Értéktár Bizottság elnöke készíti, avatja.

A három segítő társszervezet, a rendőrség, a tűzoltóság és a polgárőrség egész napra kitelepül.