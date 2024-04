– Idén 1,8 milliárd forint a költségvetésünk kiadási oldala, a bevételi oldala 1,1 milliárd, melyhez hozzájön a 700 millió forintos maradványunk. Már tavaly is elértük az egymilliárd forintos büdzsét, de az idei az eddigi legnagyobb: az infláción, a bérek emelkedésén túl ez annak is köszönhető, hogy nőttek a helyi adóbevételeink, különösen az iparűzési adó. Ehhez párhuzamosan viszont a szolidaritási hozzájárulás is: a tavalyi 80 millióról idén már 160 millióra, ennyit kell befizetnünk az államnak – részletezte Kovács Gábor.

Az idei egyik legnagyobb fejlesztés az Iskola utcai új piac lesz. Erre közbeszerzést írtak ki, 15 érvényes ajánlat érkezett: a testület a napokban dönt a kivitelező cégről. A fejlesztés részeként egy fából készült elárusítószínt, egy szociális vizesblokkot alakítanak ki és a területet térkövezik, zöldfelületet létesítenek. A piaci funkció mellett egy új közösségi tér valósul meg, így akár különféle kulturális programok helyszínéül is szolgálna. A tervek szerint nyáron már birtokba is vehetnék a beruházást.

A TOP Plusz programban 170 millió forintot nyert a kisváros. Ebből a közösségi ház belső terét újítanák fel – ehhez tervmódosítást kezdeményeztek. A vizesblokkok, a színházterem és a konyha megszépülnek, burkolatot cserélnek.

Nyolc helyszínen a belvíz elvezetését oldják meg, szintén e pályázat támogatásával.

Kovács Gábor arról is beszámolt, hogy májusban adják át a Széles utcát, melyre két Magyar Falu Program- és egy vidékfejlesztési pályázat keretében 220 millió forintot nyertek. Telekkialakításon is dolgoznak, melyre nagy az igény: a Kormos utca folytatásában várhatóan már idén megkezdhetik a 28 önkormányzati telek értékesítését. Az árról a képviselő-testület dönt, a közművesítésre az engedélyekkel rendelkeznek.

A városvezető arról is beszélt, hogy a települést érintően több olyan beruházás is zajlott, amiben az önkormányzat nem vett részt, de fontosnak tartják. Ilyen az új zsilip vízügyi fejlesztésben, a kunszigeti szennyvíztisztító bővítése, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság több milliárd forintos élőhely-rehabilitációja.

– Sokan kapacitáltak, hogy újra induljak polgármesternek. Még vannak terveim, folyamatban lévő beruházások és olyan tervek, melyekkel szeretnék foglalkozni. Ilyen a pálos rendház rendbetétele, a templom környezetének szépítése, az állami tulajdonú Rabi-tó rehabilitációja, a boltoknál lévő csomópont felújítása – fűzte hozzá még Kovács Gábor.