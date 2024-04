Régóta vártunk ezekre a korszerűsítésekre, nagyon örülünk annak, hogy végre megvalósulhattak - mondta Horváth Tibor, Fertőszentmiklós polgármestere. - Az egyik projekt keretében a Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde külső megújulása kapott szerepet, a teraszt és a focipályát bővítettük, illetve kialakítottunk egy huszonöt férőhelyes csoportszobát, a hozzá tartozó gyermeköltöztetővel és mosdóval együtt. A másik fejlesztésünkben a Gondozási Központ épületébe integráltuk a család - és gyermekjóléti szolgálatot is, így egy egységes szervezetet hoztunk létre, ami gyakorlatilag magában foglalja a teljes szociális területet, a bentlakásos intézménytől egészen a családsegítésig. Ezen túl felújítottuk az intézmény szobáit, közösségi tereit és a teljes gépészetet is. Harmadik projektünk a Fertőszentmiklós észak-nyugati iparterületén valósult meg. Elkészült egy úgynevezett szervizút, amely az itt dolgozók belső közlekedését segíti, az ő biztonságukat szolgálja, hiszen nem csak az útburkolatot újítottuk fel, hanem a közvilágítást is kiépítettük. Természetesen a fejlesztések itt nem állnak meg, idénre több kitűzött célunk is van, amelyek között szerepel például a Templomtér átalakítása, új zebrák kialakítása, valamint az Élhető Település pályázata is